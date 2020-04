Temerile ciobanilor: „Vom rămâne cu miei în stână. Nu putem vinde atât de mult de acasă”

Pandemia de coronavirus lasă ciobanii fără clienți. În Gorj, fermierii se plâng că nu au cui să-și vândă marfa. Mai sunt două săptămâni până la Sfintele Sărbători Pascale și negocierile online merg rău. DSVSA a anunțat că sacrificările pot fi făcute în stâne dacă sunt îndeplinite condițiile unui centru de sacrificare.

În județul Gorj, anual erau sacrificați peste 5000 de miei. Anul acesta ciobanii își fac griji în privința modului în care vor merge vânzările. De frica coronavirusului cererea pieței a scăzut. „Anul acesta avem un efectiv foarte mare de animale. Avem vreo 700 de oi din care 500 au fătat. Stăm foarte bine cu miei dar nu putem să-i sacrificăm, credem că vor rămâne cu ei. Nu putem vinde atât de mult de acasă. Animalele au luat mult în greutate, ajung și la 35 de kilograme. Noi făcusem un efectiv să-l dăm la export dar acum nu mai putem livra nimic. Am încercat să vindem pe internet însă nu se mai deplasează nimeni să cumpere miei de la noi, cu restricțiile acestea. Oamenii sună, promit că vin, ne înțelegem la preț și ulterior dau înapoi”, susține unul din crescătorii de ovine din județ.

Banii, se numără la toamnă

Fermierii speră ca în toamnă lucrurile să se liniștească și să reușească să valorifice măcar o parte din animalele crescute, prin intermediul exportului. „O să rămânem cu ei, să vedem la toamnă ce o să mai fie. Pregătisem vreo 300 de capete pentru export plus ce am oprit pentru sacrificarea de Paști. Noi suntem dispuși și să negociem însă nu a venit nimeni nici să ne întrebe de preț. Avem cheltuială mare cu ei, mănâncă mult, boabele s-au scumpit. Noi așteptăm poate se găsește și o soluție pentru noi. Sperăm tot la export. Noi am da și la 10-12 lei kilogramul în viu însă nu ne-a solicitat nimeni. Pentru cel tăiat vom merge pe 20 de lei per kilogram. Oamenii nu vor mai cumpăra ca în alți ani pentru că mulți au rămas fără locul de muncă. E greu!”, a mai explicat ciobanul.

Carne din supermarket

În plină pandemie cu coronavirus autoritățile susțin că cei care își doresc să aibă pe masa de Paște miel ar trebui să fie atenți de unde se aprovizionează. Astfel, mai dau o lovitură ciobanilor avertizând că vânzările online nu sunt avizate de DSVSA. „Eu aș recomanda ca sacrificarea mieilor să se facă în abator pentru că sacrificarea în centre necesită măsuri aparte. Nu știu dacă primăriile pot asigura un aflux restricționat pentru a nu se crea aglomerări în acele zone. În ceea ce privește vânzare pe internet, DSV nu poate garanta calitatea acelei cărni vândute online. S-ar putea sacrifica animale și în stâne dacă ar îndeplini condițiile specifice unui centru de sacrificare dar nu aș recomanda nici acest lucru”, a declarat directorul DSVSA Gorj Ștefănescu Sorin Iulian