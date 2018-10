Tensiuni între vicele Tudor și primarul Romanescu, după ce aleea de pe Insuliță a fost distrusă

Edilii Târgu Jiului nu reușesc să se pună de acord nici măcar în privința amplasării unor opere de artă. Aleile parcului de pe Insulița Jiului au fost distruse, după ce o mașină de mare tonaj a fost folosită pentru amplasarea unor sculpturi. Primarul Marcel Romanescu spune că de vină sunt șefii Edilitara și viceprimarul Adrian Tudor, care nu au luat suficiente măsuri pentru ca aleile să nu fie distruse.

Pavimentul parcului de pe Insuliță a fost distrus, din nou, după operațiunea de montare a operelor din tabăra de sculptură. Primarul Romanescu dă vina pe șeful societății Edilitara, dar și pe viceprimarul Adrian Tudor, cel care a coordonat această acțiune. „Joi dimineața am văzut cum arată pavimentul de pe Insuliță. E regretabil tot ceea ce s-a întâmplat acolo. Am dat dispoziție ca pavimentul să fie refăcut până la sfârșitul zilei. A fost o decizie a celui care coordonează partea de cultură, a domnului Adrian Tudor, să le amplasăm în acea zonă. Cei de la Edilitara trebuiau să își ia toate măsurile ca să nu ajungem în această situație. Am aflat joi dimineața. Știam că vor fi instalate aceste opere din tabăra de sculptură pe Insuliță, însă trebuia să se ia toate măsurile. Urmează ca cel care a executat această lucrare să amenajeze zona la stadiul inițial”, a explicat primarul.

Reacție dură a vicelui Tudor

Acuzele lui Romanescu l-au enervat la culme pe vicele Tudor, care spune că așa s-a întâmplat și până acum, însă cu mai puțin scandal. „Există o autorizație de construire semnată de primarul municipiului Târgu Jiu pentru a amplasa aceste opere și în acest an pe Insulița Jiului. În fiecare an, din cauza tonajului foarte mare, pavelele, care sunt pe un suport de nisip, au de suferit, dar imediat după această operațiune, aleea respectivă este reparată. În gândirea domnului primar, Adrian Tudor e de vină pentru orice se întâmplă în acest oraș. M-am obișnuit cu această temă. Dacă îl ajută cu ceva în viață îi spun: bine domne, sunt eu de vină că se fac niște lucruri minunate în municipiul Târgu Jiu. Pentru un singur lucru nu sunt de vină, faptul că nu reușește să fie primarul municipiului Târgu Jiu”, a reacționat viceprimarul Adrian Tudor.