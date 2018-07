Termosemineele cu ardere pe lemne – eficienta si confort garantat

Termosemineele centrala racordate la calorifer ofera locuintei atat stil, dar si incalzirea apei necesara pentru toata casa.

Acest tip de semineu, utilizeaza arderea lemnului pentru a produce apa calda care poate fi furnizata radiatoarelor si/sau caloriferelor sub pardoseala in intreaga casa. Acestea pot fi, de asemenea conectate la sistemele de incalzire existente si pot functiona alaturi de panourile solare.

Datorita kiturilor special proiectate, termosemineele cu ardere pe lemne pot produce, apa calda menajera pentru baie si bucatarie; apa calda poate fi depozitata in caloriferele corespunzatoare, astfel incat sa fie intotdeauna disponibila la temperatura dorita. Datorita arderii optimizate, nivelurilor ridicate de performanta si emisiilor reduse, aceste termoseminee ofera o forma de incalzire ecologica si reduceri considerabile ale costurilor.

Eficienta la cel mai mare nivel

Pe toata durata functionarii, eficienta termosemineelor este constanta, deoarece in schimbatorul de caldura nu exista depuneri de creozot sau reziduuri neabsorbite, materiale care ar bloca transferul de caldura in apa. In plus, emisiile de praf fin sunt reduse la minim: monoxidul de carbon este inferior 0.03%.

Caracteristici ale unui semineu cu calorifere

Termosemineele au fost proiectate astfel incat in timpul arderii lemnului, cea mai mare parte a cantitatii de caldura sa fie regasita in gazele arse.

Procesul de incalzire accelerata. Termo-semineele au un amortizor de oprire care, inchis in timpul fazei de aprindere, permite ca fumul sa fie direct eliminat prin cosul de fum, accelerand procesul de incalzire pentru o pauza optima.

Odata ce conducta este suficient de calda, obturatorul trebuie inchis prin impingerea butonului pana la sfarsitul acestuia, pentru a garanta o recuperare suplimentara a energiei prin intermediul trecerii prin schimbator.

Imbina ambianta placuta creata de arderea lemnelor, comfortul calduros cu modul de incalziere cel mai economic, cu combustibil solid (lemne)

Avantajele utilizarii unui termosemineu