Toaletă în centrul Municipiului Târgu Jiu. Preot: ”Nu e normal să se facă pelerinaj de mers la toaletă, la Prefectura Gorj”

Preoții Bisericii Sfinții Voievozi din Municipiul Târgu Jiu doresc să concesioneze terenul de lângă biserica- monument istoric. Motivul este acela de a construi lângă lăcașul de cult o anexă subterană. Investiția se ridică la circa un milion de euro și prevede și construirea unei toalete care va deservi enoriașii.

Conducerea bisericii vrea să apeleze la fonduri europene pentru a moderniza lăcașul de cult. Dar, pentru a putea accesa o sursă de finanțare pentru orice investiție, este nevoie ca biserica să demonstreze că are pe ce realiza investiția. „Accesarea fondurilor europene impune niște condiții. La noi, la biserică se impune să avem teren în jurul lăcașului de cult. Biserica noastră nu deține decât amprenta la sol, nici măcar streașina nu era a noastră, de aceea, în iunie am făcut o cerere prin care solicitam teren în jurul biserici, aproximativ 1,5 m și spre clădirea CEO am mai cerut 10 metri lungime pe 7 lățime ca să construim o anexă tehnică subterană. De acest proiect de care se ocupă domnul arhitect Hoinărescu Cosmin care a găsit oportună această soluție deoarece nu avem voie să depunem acest proiect decât dacă avem centrală termică în afara clădirii. Și, ca să nu distrugem amenajarea centrului va fi clădirea sub pământ și nu vom afecta nicicum amplasamentul actual, doar scările se vor vedea dar vor fi și acestea sub un grilaj. Avem nevoie de un climat propice în biserică atât pentru noi, cât mai ales pentru pictură. Fiind vorba despre o clădire patrimoniu, nu avem voie să punem aparate nici în interior nici în exterior” a declarat preotul paroh Gheorghe Gomăi.

Toaleta buclucașă

Proiectul prevede și realizarea unei toalete. Părintele paroh susține că este vorba despre un serviciu ce va fi disponibil doar la cererea credincioșilor. „Și, pentru că orice instituție publică are nevoie de o toaletă, dar nu de una publică pentru că nici a Primăriei nu este publică, nici a Prefecturii, nici a bisericii nu va fi. Este pentru uzul interior al celor care participă la slujbă în caz de necesitate. Oamenii nu au nevoie, în general, de treaba această, însă, se mai întâmplă să fie urgențe. Am avut situații când s-a cerut acces la toaletă, până ajung oamenii în parc, de multe ori este târziu, e prea departe. În Prefectură nu ni se dă voie pentru că nu e normal să se facă pelerinaj de mers la toaletă, însă, exclus să fie vorba despre o bombă ecologică. O vom amenaja și o vom îngriji corespunzător. Suntem șase angajați din care trei preoți și noi înșine avem nevoie de un astfel de serviciu” susține preotul paroh.

Bani de la enoriași

Pentru a accesa acest proiect, biserica va cheltui 50 mii de lei pentru faza de proiectare. Conducerea bisericii susține că banii provin din mila enoriașilor care și-au dorit să arată recunoștință față de cele sfinte. „Pașii au fost deja făcuți dar noi am bătut pașii pe loc pentru că nu aveam terenul. În noiembrie se deschide axa dar neavând terenul nu putem demara proiectul că nu avem certificat de urbanism. Se va face o consolidare, un canal de drenare, eliminarea igrasiei, mai multe lucruri vor fi făcute cu ajutorul acestui proiect. Vrem această suprafață în concesiune pentru că titlul de folosința gratuită nu-ți dă voie să construiești pe terenul respectiv. Firma de consultanță ne-a sfătuit că aceasta este singura formulă acceptată. Această șansă a noastră este una unică pentru a face ceva să reziste peste ani. Dacă nu vom obține finanțare europeană , biserica nu are de unde să realizeze investiția de un milion de euro”, preot paroh Gheorghe Gomăi.

Primarul „Nu știu”

Municipalitatea susține că deși susține ideea preoților nu știe exact despre ce construcție este vorba. „Noi am sprijinit de fiecare dată orice inițiativă de acest gen. Sincer, dacă nu ne afectează financiar, pentru că nu vorbim de banii noștri, de ce să ne opunem? Nu știu exact ce construcție vizează proiectul. Vom vedea! Este clar că trebuie să respecte anumite condiții. Nu știu dacă se poate face racordul la canalizarea orașului „a declarat primarul Marcel Romanescu.