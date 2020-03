Toaletele din Novaci, bombe ecologice

Bombă biologică în centrul localității Novaci. Președintele USR Gorj Radu Miruță atrage atenția asupra modului în care autoritățile locale înțeleg să se gospodărească. Arătate cu degetul sunt toaletele publice din oraș care au devenit, din nepăsare, focare de infecție.

În localitatea Novaci există două toalete, ambele administrate de autoritățile locale. Din păcate WC-urile arată într-o stare deplorabilă, liderul USR Gorj făcându-le publice pe un site de socializare pentru ca toată lumea să vadă cât de gospodare sunt autoritățile din Novaci. “Primaria Novaci a avut anul trecut buget de 7.7 milioane de euro, din care a cheltuit 1.36 milioane RON doar pe salubritate. In centrul Novaciului este o toaleta intretinuta de catre primarie asa cum vedeti in pozele de mai jos. Cea de-a doua toaleta existenta in Novaci este la stadion…prima poza. Ambele sunt bombe biologice de ani buni. Sunt lucruri care nu pot fi puse la punct din lipsa banilor…starea acestor focare de infectie tine din pacate doar de spiritul gospodaresc. Sa mai vorbim despre Coronavirus, despre apa calda si sapun care ar trebuie sa existe in aceste zile mai ales in aceste toalete?”, a fost mesajul transmis de Miruță.