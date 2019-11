Tudor despre excedentul financiar al lui ”Romanescu”: „Banii nu vor putea fi cheltuiți anul acesta!”

Discuții pe excedentul bugetar al Primăriei Târgu Jiu. Viceprimarul Adrian Tudor susține că unitatea administrativ teritorială pierde bani prin strategia adoptată de primarul Marcel Romanescu de a menține conturile pline spre final de an. Ca și anul trecut, municipalitatea acordă sume importate unităților de învățământ, dar, și așa, aleșii sunt convinși că primarul nu va reuși să cheltuiască întreaga sumă de care dispune.

Viceprimarul Municipiului Târgu Jiu susține că primarul a demonstrat și anul acesta că nu știe să gestioneze banul public. Adrian Tudor îl acuză pe Romanescu că nu e capabil să construiască un buget și să-și ducă investițiile la bun sfârșit. „Faptul că banii au ajuns pentru nevoile târgujienilor nu este un lucru rău, și asta am demonstrat votând acele proiecte de hotărâre. La începutul anului am spus că așa cum a fost făcut planul de investiții pentru oraș, primarul nu va reuși să cheltuiască banii, însă, consilierii PSD au susținut proiectul de investii al lui Marcel Romanescu ca să nu mai fie discuții că vrea să facă ceva și nu este lăsat. Am aprobat proiectul atunci spunându-i că nu-l va putea realiza, pentru că își propune lucruri irealizabile, ceea ce s-a și confirmat în acest sfârșit de an. Chiar dacă ducem acum diferite sume de bani către învățământ sau alte domenii, tot va rămâne excedent! Banii nu vor putea fi cheltuiți anul acesta. Expresia folosită de primar că “este un om econom, că strânge banii….”, strânge banii pentru Guvern, pentru că sunt banii noștri din taxe și impozite care pleacă din oraș pentru că nu sunt cheltuiți pentru nevoile comunității. Romanescu a reușit un record: în trei ani de zile a asfaltat trei străzi, deci o stradă pe an, și nici acelea nu sunt recepționate”, a declarat viceprimarul Adrian Tudor.

Aproximativ două milioane de lei, de la primar

Edilul susține însă că pentru el educația este prioritară și va continua să investească în școli. ”Cu cât investim mai mult în educație cu atât dăm posibilitatea cetățenilor să aibă un grad de cultură mai ridicat. Dar, trebuie pregătiți din timp, din clasele primare și de aceea le oferim condiții bune ca să poată gândi ei ,și, să nu fie legați de anumite favoruri pe care le-ar putea face cineva. Pentru școli și spitale am acordat un milion 700 de mii de lei la ultima rectificare, bani care s-au dus cu destinație clară pentru dotare- mobilier și calculatoare”, a declarat Marcel Romanescu.