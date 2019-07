Tudor despre spectacolele lui Romanescu: „a reușit să aducă turiști din Bălești, Telești. Cei mai îndepărtați, au venit din Mătăsari”

Se redeschide disputa pe tema spectacolelor din centrul municipiului Târgu Jiu. Viceprimarul Adrian Tudor îl acuză pe Marcel Romanescu că a aruncat pe apa sâmbetei 500 mii de lei pe concerte care nu aduc niciun plus valoare orașului. ”Până acum a reușit să aducă doar turiști din Bălești, Leleșți și Mătăsari”, susține viceprimarul Municipiului Târgu Jiu.

Viceprimarul Municipiului Târgu Jiu este deranjat de faptul că primarul se plânge în stânga și dreapta că nu are bani ba de vouchere de vacanță, ba de salarii, ba de investiții însă a cheltuit sume colosale pe concertele din centrul municipiului. Tudor este convins că ținta de care vorbea edilul de a atrage turiști la Târgu Jiu a dat chix și spune că nu așa se face imagine Orașului Brâncuși.”Eu nu am fost de acord cu cheltuirea a 500 mii de lei pentru niște spectacole care nu îți aduc nimic în oraș . Se plânge peste tot că nu are bani pentru investiții, însă, el aruncă banii de investiții pe astfel de activități fără cap. Eu i-am demonstrat că daca vrei să aduci turiști trebuie să faci acest gen de activități în anumite perioade, când turiștii nu vin la Târgu Jiu. Eu nu cred că un turist vine să asculte un concert pe care îl vede oriunde în țară. Până acum a reușit să aducă turiști din Bălești, Telești. Cei mai îndepărtați, au venit din Mătăsari. Bun, vin niște turiști din Craiova sau Petroșani, chiar daca nu e din Oltenia, și, care e plus valoarea orașului? Vin, văd spectacolul și pleacă! Nu rămân cazați, nu mănâncă aici, eventual ia o înghețată și un suc, cel mult! Avem atâtea exemple cum se pot cheltui eficient banii dacă vrei să faci toată ziua spectacole, uite, se întâmplă în Sibiu, Cluj, București. Trebuie să aduci profesioniști dar hotelieri în această perioadă nu aveau nevoie de sprijin. Trebuie să găsim soluții să creăm evenimente în lunile de iarnă”.