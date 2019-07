Tudor și Romanescu se ceartă până și pe Republica Populară Chineză

Plecarea viceprimarului municipiului Târgu Jiu în China, motiv de ceartă. Romanescu și Tudor sunt, din nou, la cuțite, mărul discordiei fiind de această dată o vizită pe care urmează să o facă viceprimarul în Republica Chineză. Edilul nu a dorit să-i semneze o hârtie care dovedește calitatea lui Tudor de ales local până când acesta nu și-a făcut o cerere de concediu.

Viceprimarul Adrian Tudor pleacă în această săptămână în China ca invitat la Forul Internațional al Turismului. Alesul susține că va profita de ocazie pentru a promova în celălalt continent țara noastră și orașul lui Brâncuși. Tudor este supărat că Romanescu încearcă să-i pună bețe în roate. „În cele trei săptămâni voi fi în concediu, am fost nevoit, aceasta fiind condiția sau dorința domnului primar Marcel Romanescu, ca Adrian Tudor să-și ia concediu dacă vrea să meargă în China la Forul Internațional al Turismului. Nu e o problemă, mă onorează să merg să vorbesc frumos despre Municipiul Târgu Jiu. Viceprimarul Adrian Tudor e viceprimar și în concediu, și ziua și noaptea. Eu cred că a fost un gest de răzbunare pentru că voi participa la acest Forum. În locul domniei sale aș fi purtat o discuție pe scopul vizitei și pe ce putem face pentru a promova mai bine zona. Era în concediu când mi-a spus că dacă fac cererea de concediu de odihnă îmi va semna acea hârtie din care reiese că sunt viceprimar și că am în subordine activitatea culturală a orașului. Crede în continuare că primăria e o proprietate personală a domniei sale dar interesul comunității trebuie pus mai presus de orice spaimă că va candida Adrian Tudor. Domnia sa când nu are război cu nimeni , îl inventează. Nu mai am așteptări de la un om care are bani să cumpere troleibuze și în loc să le cumpere, le închiriază” a declarat viceprimarul Adrian Tudor.

Exportul de câini

Edilul târgujian ia în glumă intențiile lui Tudor și susține că nu se pune problema unei promovări turistice. „Vreau să fiu sigur că toată această vizită se va face pe cheltuiala dânsului și pe banii celor din China. Eu apreciez această colaborare între partidele comuniste din cele două țări. Dacă aș fi avut posibilitatea să-l întâlnesc în ultima lună în primărie i-aș fi dat ca temă problema câinilor fără stăpân, mai ales că acolo se consumă câine și poate din acest punct de vedere putea să discute să facem un export de câini. Dacă el consideră că prin deplasarea lui în China poate rezolva problema dosarului UNESCO înseamnă că e foarte relaxat. Presupun că nu se întâlnește acolo cu președintele Chinei ci doar cu prietenii dânsului. E exclusă o astfel de variantă! Domnul Tudor nu a făcut până acum decât anti-lobby autorității locale pe care o coordonez”, a declarat Romanescu.

Nu constă nimic

Adrian Tudor îl liniștește pe Romanescu afirmând că își va suporta singur cheltuielile. „Domnul primar nu a participat vreodată la o întâlnire cu cei care se ocupă de dosarul UNESCO considerând că este strict o acțiune de care se ocupă Adrian Tudor. Aplicând la acest Forum , am fost selectat, sunt singurul din România care merge acolo și voi reprezenta cu cinste țara noastră. Statul român și Primăria Municipiului Târgu Jiu nu cheltuiește nimic cu această vizită, este un aport personal și al statului Chinez” , a mai declarat viceprimarul.