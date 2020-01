Țurlea despre UATTA Motru: “Propunem prelungirea programului de insolvență”

Noul administrator special al UATTA Motru dorește să prelungească perioada de insolvență a societății. Mihail Țurlea acuză fosta conducere de fals în acte folosindu-se de o evidență contabilă paralelă care, anul trecut ar fi fost descoperită chiar de un verificator al Agenției de Mediu.

La o săptămână de la preluarea conducerii Uzinei de Alimentare cu Apă și Agent Termic Motru, administratorul special Mihail Țurlea susține că situația financiară a societății nu este una foarte bună. În ciuda sprijinului acordat în mod repetat de stat, UATTA Motru nu poate face față viitoarelor cheltuieli. Noii veniți la cârma instituției arată cu degetul spre vechea conducere. „Din momentul în care am fost desemnat administrator special al acestei societăți, am demarat împreună cu Compartimentul de contabilitate și producție o analiză a societății. Spre surprinderea mea situația reală rezultată din aceste analize este una opusă de cea prezentată de domnul Corcoță Eugen, asta în condițiile în care în conturile UATTA intrase, în 2019, o sumă de aproximativ 2 milioane de lei din fondurile de rezervă a statului, la data de 15 ianuarie mai exista doar 2 milioane de lei. Prioritare au fost plățile către furnizorii de materie primă în condițiile în care se știa foarte clar că e nevoie de certificate de CO2. Am început demersurile pentru plățile urgente, am constatat că acestea sunt cele ce vizează achiziționare de certificate de CO2. Acestea sunt o prioritate! Vrem să evităm probleme de anul trecut, prețul acestor certificate fluctuează în piață și avem șanse să ajungem pe ultimul moment, la un preț de 31 de euro. Am început o analiză strict pe această problemă și am constatat existența mai multor documente emise către Agenția de Mediu, mai exact către Compartimentul Registrul Unic European, care cuprind date false, documente ce au provocat prejudicii atât statului, uzinei, cetățenilor cât și Consiliul Local Motru. Am găsit o evidență dublă, raportările către anumite instituții au fost raportate în fals pentru achiziționarea unui număr mai mic de certificate de CO2” , a declarat Mihai Țurlea, noul administrator special al Uzinei.

Tot în insolvență

Situația prezentată de noua conducere a uzinei atrage de la sine o serie de măsuri. Printre ele menținerea statutului de societate aflată în insolvență. Deși UATTA ar trebui în luna aprilie a acestui an să încheie acest proces, administratorul special susține că va face cerere în vederea prelungiri procedurii. „Avem un program de măsuri pe care vrem să-l aplicăm, în primul rând venim cu propunerea de prelungire a programului de insolvență cu încă un an pentru că prin această măsură dorim să amânăm plata ratelor și să cumpărăm certificate de CO2”, a mai declarat administratorul special.