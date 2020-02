UAT-urile își aprobă bugetele. Vezi prioritățile primarilor!

Unitățile administrativ teritoriale din județ încep să-și aprobe bugetele, pe baza cărora vor funcționa în întreg anul 2020. Atât în Municipiul Târgu Jiu cât și la Motru autoritățile susțin sumele importante sunt direcționate spre partea de investiții. Banii de care dispun autoritățile sunt mai mari decât în anii trecuți, primarii scăpând de povara indemnizațiilor pentru persoanele cu handicap.

În Motru, primarul Gigel Jianu a mers în fața aleșilor locali cu un proiect de buget bine structurat. Edilul susține că sumele au fost distribuite astfel încât să existe bani atât pentru funcționare cât și pentru achiziții și noi proiecte. „Anul acest încep lucrările pe fonduri europene, am nevoie de o sumă foarte mare pentru cofinanțare. Vorbim de 550 mii de euro, bani necesari, proiectele în derulare fiind de 12 milioane de euro. Sunt proiecte multianuale care se derulează pe 1,5 ani- 2 ani. În buget avem sumă prevăzută și pentru o investiție majoră la UATTA dar încă sunt probleme cu certificatele de CO2 și am fost nevoiți să prelungim insolvența, legea permite, cu încă un an de zile. Totodată, anul acesta vrem să achiziționăm un teren pentru mărirea capacității cimitirului și un alt teren în zona Parcului Industrial”, a declarat primarul Gigel Jianu.

Mai mulți bani

Pe investiții se mizează și la Primăria Târgu Jiu. Marcel Romanescu promite cetățenilor că vor vedea mișcare în perioada următoare în ceea ce privește proiecte promise. Bani sunt, avântul e greu! “În cei trei ani de zile de activitate am încercat să schimb prioritățile Municipiului Târgu Jiu. Dacă înainte curățenia și lucrările edilitar- gospodărești câștigau o pondere mai mare, în acest an, partea de investiții a căpătat o prioritate. Avem foarte mulți bani pe care trebuie să-i ducem pe proiectele de cofinanțare, chiar dacă ei nu sunt cheltuiț în totalitate. Sunt lucrări deja licitate care urmează să înceapă și alte lucrări care sunt prevăzute în buget. În privința Direcțiilor și Serviciilor din cadrul Primăriei nu a pierdut nimeni în acest an pentru că avem cu 25% bani mai mulți prin faptul că bugetul național susține 50% din sumele necesare personelor cu handicap”, a declarat primarul Marcel Romanescu.

Facilități

Viceprimarul Municipiului Târgu Jiu susține că bugetul structurat de primar nu este complet și a trecut cu vederea investiții importante pentru oraș. Aurel Popescu, alături de alți consilieri locali au venit cu amendamente la proiectul de buget. „Domnul Romanescu nu a făcut o dezbatere publică așa cum eram acuzați înainte de 2016, ba mai mult, acum, chiar se dorește adoptarea bugetului pe repede înainte. Am avut discuții importante în comisii și pentru mâine ne dorim ca amendamentele noastre să fie prinse în program. Vrem să fie făcute intervenții pe ambele pasarele din Municipiul Târgu Jiu. Vorbim de lucrări importante și am ținut ca în acest an să fie reabilitate atât Pasarela de pe Unirii cât și cea din zona Ciocârlău. Pe de altă parte, de ani de zile discutăm despre o platformă pentru ridicarea mașinilor care sunt oprite în zone nepermise și dorim și rezolvarea acestei probleme. Iar pentru transportul public local, pentru că din 2012 nu a mai fost făcută nicio rectificare pentru plafonul până la care pensionarii aveau anumite gratuități, iar elevi aveau niște facilități, am inițiat un proiect de hotărâre împreună cu doamna Grădinaru și domnul Lădaru, pe care neapărat vrem să-l prindem în program. Dorim să asigurăm un transport public gratuit elevilor, două bilete zilnic iar pensionarilor, cu pensii până la 1260 de lei, patru călătorii gratuite pe săptămână”, a declarat viceprimarul Aurel Popescu.

Bugetul Primăriei Târgu Jiu va fi aprobat mâine, în cadrul unei ședințe