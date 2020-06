Ultima recoltă de cireșe de la Turcinești

Cireșele au trecut, urmează vișinele. După un an bun producătorii își fac calculele. Oamenii spun că profitul ar fi fost și mai mare dacă ploile nu le-ar fi încurcat planul.

Recolta de cireșe de la Turcinești a fost dovedită și de ploaie și de culegători. Cei care își rotunjesc veniturile de pe urma aromatelor fructe susțin că profitul din acest an a fost consistent. „Nu putem să ne plângem, a fost un an bun. Este adevărat că ploile ne-au cam încurcat însă fructe au fost. În ultima perioadă le-am vândut cu 3 lei-3,5 lei kilogramul. Nu pot să vă spun exact ce cantitate am cules, dar sunt mulțumit cu ce am făcut în acest an. Mai sunt și acum fructe în pomi dar sunt sparte și umflate de ploi. Știți cum e, dacă nu bați fierul cât e cald, nu poți apoi să te plângi”, a declarat un localnic din zona Turcinești.

O nouă rundă

Între timp localnicii se pregătesc să treacă la un alt nivel. Vișini s-au copt așa că recoltarea va începe curând.” Avem acum producția de vișine. Este chiar mai căutată. Se face dulceață, compot, băuturi fine, fiecare cumpără pentru ce îi trebuie (..) Să știți că sunt bune, chiar dacă a plouat mult, nu sunt acre. Acum depinde și de soi, dar, în general, aici, la noi, visinii dau fructe dulci și zemoase, ne-a declarat un alt localnic din Turcinești.