Ultimul weekend la Baza de Tratament de la Săcelu

Se încheie activitatea în Baza de Tratament de la Săcelu. După un sezon plin de turiști conducerea CEO a luat decizia de a închide baza de tratament. Se dorește o investiție majoră astfel încât pe viitor condițiile de cazare și tratemnt să fie îmbunătățite.

Cei care doresc să facă o ultimă baie la Săcelu trebuie să se grăbească. Doar în wekendul ce urmează mai au timp asta deoarece începând cu data de 17 septembrie porțile unității se închid. „Practic aceste este ultimul wekend în care mai funcționează baza de tratament. Condițiile meteo dar și numărul redus de cereri fac ca începând cu data de 17 septembrie să intrăm în operațiunile de conservare a Bazei de la Săcelu. A fost un an în care am avut o afluență considerabilă de turiști deși nu am avut tratament la baza interioară, dar, raportându-ne la anii precedenți am avut un an bun. Vom analiza în această toamnă care va fi proiecția bugetară pentru 2019 în așa fel încât să cuprindem în programul de investiții modernizarea acestei baze pentru a avea condiții mai bune pentru turiști dar și pentru salariații nostri. Discutăm despre un program de investiții, dacă acest program va fi operațional în 2019 și va fi finalizat până la jumătatea anului se va deschide și baza interioară. Cu prioritate avem în calcul reabilitarea hotelului”, a declarat Ion Rușeț consilierul directorului general al CEO.