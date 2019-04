Umilințele trăite de zeci de gorjeni care au plecat să muncească în Islanda

Peste 20 de gorjeni au fost umiliți în Islanda. Aceștia au plecat în vara anului trecut să muncească în Islanda, prin intermediul unei agenții din această țară. După un timp, muncitorii români au aflat că sunt discriminați și că li se plătește un salariu mai mic decât cel minim acordat în această țară.

Unul dintre cei care au fost plecați la muncă în Islanda este Valeriu Peptănatu, fostul lider la galeria echipei Pandurii. Acesta a ajuns la începutul lunii iulie în Reykjavik. „Am semnat un contract de muncă pe un anumit tarif, de 1.600 de coroane pe oră, pentru primele opt ore, şi 2.828 /oră pentru timpul suplimentar şi zilele de sâmbătă (n.r. 1 Euro=135 de coroane). Pe aceeaşi meserie, localnicii primeau cel puţin 3.000 de Euro. Am plecat iniţial şase persoane, după care am ajuns să lucrăm peste 20 de persoane din Târgu Jiu. Am lucrat în construcţii, ca muncitori calificaţi, dar noi eram plătiţi ca necalificaţi. Agenţia primea de la firma executantă a lucrărilor mai mulţi bani, iar la noi ajungeau sume diminuate. În plus, nu ni se calculau mereu orele suplimentare“, povestește Valeriu Peptănatu.

Salariul era „ciuntit“ cu tot felul de taxe

Târgujianul spune că li se opreau din salariu tot felul taxe, unele aberante, cum ar fi pentru că dispun de o mașină pentru a fi transportați la locul de muncă. „Rămâneam cu 2.200 – 2.300 de euro pe lună, dacă făceam minim 220 de ore pe lună, însă ni se oprea o sumă de 400 de euro pe lună pentru cazare. Ni se mai opreau bani pentru abonamentul de telefon, pentru maşina care ne ducea la serviciu, deşi noi plăteam combustibilul. Mâncarea era foarte scumpă. Kilogramul de carne ajunge la 20 de Euro. O pâine costă 3-4 Euro. Mai rămâneam cam cu jumătate de salariu“.

Plătiți sub nivelul salariului minim din Islanda

Valeriu Peptănatu s-a întors în România în luna octombrie, dar unii dintre colegii săi au continuat să lucreze. De sărbătorile de iarnă, când s-au întors acasă, aceştia nu au primit bonusul de 10% care li s-a oprit din salariu şi s-au adresat sindicatelor. Atunci au aflat că primeau un salariu sub cel minim garantat de stat. „Am primit, ulterior, de la instituţia din Islanda similară Inspectoratului de Muncă de la noi tarifele cu salariile, iar tariful minim orar era de 2.100 şi 3.700 pentru orele suplimentare, iar noi munceam pe 1.600 şi 2.800. Munceam sub grila de salarizare“.

„Ca să mă pot spăla, eu mi-am făcut abonament la o sală de fitness“

Condiţiile de cazare erau îngrozitoare. Muncitorii români ajunseseră să locuiască chiar și 10-12 persoane într-o singură cameră, în paturi suprapuse. „La început am stat în cameră patru-cinci persoane, după care sa ajuns să locuim 12 lucrători în paturi suprapuse. A fost sesizată presa şi sindicatele din Islanda şi în urma controalelor efectuate s-a constatat că la 80 de persoane nu era decât un duş funcţional, o singură bucătărie. Mai erau camere în care exista un aragaz la zece persoane total insuficient. Ca să mă pot spăla, eu mi-am făcut abonament la o sală de fitness. Şi vremea era foarte dificil de suportat. Ploua în fiecare zi şi trebuia să stai îmbrăcat în haine termice. Vara nu se întuneca deloc“, a mai precizat Valeriu Peptănatu. Potrivit acestuia, agenția care i-a dus la muncă în Islanda a fost amendată circa 18.400 euro și a fost închisă de către autorități. Patroana și-ar fi deschis o nouă firmă, dar sindicatul care-i reprezintă a contestat-o.