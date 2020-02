Un cunoscut director și o vânzătoare de la un fast-food au dotat cu aparatură Centrul de Transfuzii Sanguine

Centrul de Transfuzii Sanguine din Târgu Jiu a fost dotat cu aparatură nouă de recoltare a sângelui, care a fost donată de o asociație umanitară, condusă de o vânzătoare la un fast-food din Rovinari, și de societatea Artego cunoscută din municipiul Târgu Jiu. Este vorba de două hemo mixere și o sudeuză, aparate esențiale în privința recoltării sângelui, pe care conducerea Centrului așteaptă de ani buni să le primească din partea Ministerului Sănătății.

Nicoleta Căluțoiu, directorului Centrului de Transfuzii Sanguine, spune că aștepta demult ca aparatură să intre dotarea unității, pentru că, în acest fel, pot fi desfășurate campanii mobile de donare în alte localității din județ: „Le așteptăm de foarte mulți ani. Pentru noi este un mare ajutor de început de an. Cu ajutorul lor vom reuși să desfășurăm campaniile mobile, adică să mergem înspre comunitățile care vor să doneze și care se află la distanțe mari de Târgu Jiu. Vom începe o serie de campanii în acest sens. Acum avem posibilitatea să rămânem cu o serie de aparate în centru și măcar cu două dintre ele să plecăm pe teren. Ținând cont că aparatele sunt de la începutul anilor 1990, cele sunt mai ușor de folosit, vor scurta timpul de donare, pentru că se mișcă mult mai bine, putem să le supraveghem mult mai bine și să eliminăm riscul de a se opri aparatul în timpul recoltării, ceea ce este un impediment major. Acest aparat este primul care leagă vena salvatoare a celui care dorește să doneze cu unitatea de sânge pe care o recoltă. Este primul aparatul care intervine în procesul de donare de sânge. Sunt aparate costisitoare pentru noi și nu am mai primit fonduri“.

Bani donați de românii plecați în Anglia

Cristina Lia, președintele Asociației „Glasul Sufletului“, a spus o parte din banii folosiți au provenit din donațiile făcute de către românii aflați la muncă în Marea Britanie: „Am reușit să obținem sumele necesare cu ajutorul oamenilor și al sponsorilor. Contabila noastră ne-a ajutat foarte mult. A fost și un meci caritabil care s-a desfășurat pentru a ajuta Centrul de Transfuzii. În plus, s-au mai strâns bani și într-o urnă de donații la meci. Meritul cel mai mare este al sponsorilor. O parte din bani au venit de la românii plecați în Marea Britanie, care au ajutat asociația pentru a cumpăra dulciuri de sărbătorile de iarnă. Cum noi le aveam cumpărate, nu am cheltuit banii. Așa am venit cu completarea pentru a cumpăra cele două aparate“.