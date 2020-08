Un fost președinte al Tribunalului Gorj, total nemulțumit de sistemul de taxare al parcării din Piața Centrală

- Advertisement -

Ion Duguleanu, fostul președinte al Tribunalului Gorj și un apreciat autor a mai multor cărți despre istoria locală, a trăit o experiență neplăcută în Piața Centrală din Târgu Jiu. Acesta a povestit pe pagina sa de Facebook neplăcerile prin care a trecut, în urmă cu câteva zile, în privința sistemului de taxare automatizată de la parcarea din Piața Centrală. Ion Duguleanu povestește că mulți oameni umblau fără mască, fără ca polițiștii locali să intervină, iar din cele trei automate pentru emiterea bonurilor de parcare, două erau defecte. Aproape 30 de minute a stat fostul magistrat în căldură și aglomerație pentru a reuși să primească un bon: „După o perioadă de izolare la domiciliu, mai întâi impusă de autorități și apoi recomandată de acestea și de organele sanitare am fost nevoiți, eu și soția să mergem azi în Piața Mare la cumpărături. Pentru că ne place să folosim timpul și pentru alte activități mai interesante și mai utile am rămas în piață la cumpărături doar circa 30 minute, în jurul orelor 14-15. Fiind cald și înghesuială, am trecut cu vederea faptul că mulți cumpărători și vânzători nu purtau măști de protecție, iar cei de la Poliția Locală (pe care îi știu a fi mulți la număr) se odihneau acum și nu au intervenit în niciun fel. Dificultățile au început atunci când am făcut cunoștință cu sistemul de taxare a parcării. Am primit un bon la intrarea în piață, am stat acolo doar 30 minute iar apoi ne-am așezat la rând pentru plata serviciului primit. Înaintea noastră erau circa 10 persoane care doreau să plătească, la fel ca noi. Din cele trei automate funcționa doar unul, și acesta primea doar monedă metalică. O doamnă aflată înaintea noastră la rând a introdus o bancnotă de 10 lei pentru o taxă de 2 lei, dar nu a primit nici rest și nici acceptul de trecere în ciuda protestelor sale îndreptățite. După un timp s-a defectat și al treilea automat, dar l-au reparat cumva. Unii mai nervoși și care spuneau că pățiseră același lucru și în alte zile, pe lângă obișnuitele înjurături au făcut și comentarii cu iz politic. Pe noi nu ne interesează politica și nu dorim ca această postare să fie interpretată astfel. Nu facem aici nici trimitere sau comparație cu vechiul sistem de taxare a parcării, chiar dacă nu regretăm vechiul sistem din motive care nu au legătură cu această postare. Vrem să știm doar de ce noi, cetățeni ai acestui oraș, buni plătitori de impozite și taxe locale a trebuit să stăm timp de 25 minute acolo în căldură și aglomerație și să vedem cum funcționarii de lângă acele aparate ridicau din umeri cu neputință și suportau critici nemeritate. Cum timpul pierdut nu ni-l puteți restitui nu avem nevoie nici de eventuale scuze. Dacă tot ați început campaniile electorale și discutați despre marile proiecte pe care le aveți în vedere când veți fi aleși cred că ar fi bine să coborâți și printre noi, oamenii de rând și să vedeți și problemele cu care ne confruntăm“, a povestit Ion Duguleanu.