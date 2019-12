Un tânăr din Târgu Jiu studiază inteligența artificială la o universitate celebră în lume

Un tânăr din Târgu Jiu a reușit să termine Facultatea de Informatică a University College London (UCL) cu cea mai înaltă distincţie, First Class Honours. Andrei Mărgeloiu a obținut a doua medie generală din promoţia sa.

Andrei Mărgeloiu (22 de ani) a fost admis anul acesta la programul de masterat la Universitatea din Cambridge. Tânărul gorjean a fost desemnat, în timpul facultății, cel mai bun student din toate departamentele Facultăţii de Inginerie şi a fost premiat de conducere. „Am avut de ales între mai multe programe de studiu, dar am ales Universitatea din Cambridge pentru şansa de a fi înconjurat de oameni ambiţioşi care nu se tem să revoluţioneze lumea ştiinţifică. Am văzut mereu această comunitate academică drept cea care «dă ora exactă» în multe domenii, pentru că aici există mijloacele financiare şi resursele umane necesare pentru a transforma ideile de ieri în realitatea de mâine. Şi toate acestea nu se întâmplă de un an sau doi, ci de câteva sute de ani“, a declarat Andrei pentru publicația Adevărul.

„Toţi colegii mei de masterat au fost în primii 5% la universităţile lor“

La Universitatea din Cambridge studiază tinerii cu cele mai bune rezultate: „Ce m-a uimit încă din prima zi la Cambridge este ambiţia comunităţii academice de aici. Am aflat că toţi colegii mei de masterat au fost în primii 5% la universităţile lor. Cred că acesta este secretul mediilor universitare de succes: alăturarea într-o manieră organizată a tuturor acestor oameni cu preocupări intelectuale mult peste medie, încât să poată schimba idei şi să evolueze împreună“, a mai spus Andrei.

Studiază luarea deciziilor de către inteligenţa artificială

Andrei studiază la Cambridge cunoaşterea modului în care sunt luate decizii de către un sistem de inteligenţă artificială: „Sunt parte a unui program de masterat în informatică focusat pe inteligenţă artificială, mai exact pe aria înţelegerii şi explicării modalităţii în care un algoritm de inteligenţă artificială ia decizii. Cred că inteligenţa artificială este un pilon de o importanţă covârşitoare pentru viitorul nu tocmai îndepărtat, pilon la construcţia căruia îmi doresc să contribui. Văd acest domeniu ca fiind unul extrem de solicitant intelectual şi mă văd făcând parte din progresul său. Sunt conştient de şansa pe care mi-o oferă acest mediu universitar, aceea de a învăţa de la pionieri ai unor ramuri noi ale informaticii, şi doresc să o fructific la maximum, astfel că nu îmi va rămâne timp să pot lucra în paralel. În ceea ce priveşte proiectele din viitorul apropiat, mă voi concentra pe teza cu care se va finaliza programul de masterat şi care a început să prindă contur“.

Absolvent al CNTV

Andrei Mărgeloiu a absolvit Colegiul Naţional „Tudor Vladimirescu“ din Târgu Jiu. A fost medaliat cu aur de trei ori la Olimpiada Naţională de Informatică.

În timpul facultății, tânărul a primit distincţia „Diploma Ambasadorului“, acordată de Ambasada României în Marea Britanie celui mai bun student român din Regat. „Anii de facultate au reprezentat aventura înţelegerii domeniului pe care mi l-am ales, informatica. Îmi amintesc cum, încă din copilărie, tatăl meu îmi spunea că una dintre cele mai frumoase călătorii pe care le poţi face este aceea în lumea cunoaşterii. Plecând de la această premisă, am văzut perioada studiilor universitare drept o oportunitate de a construi fundaţia unor cunoştinţe ce mă vor ajuta să mă adaptez provocărilor din viitor. Deşi vremurile se vor schimba, fundaţia va rămâne aceeaşi“, spune Andrei.

Acesta administrează şi un canal de YouTube. Este ca un fel de jurnal public, în care-şi face cunoscute gândurile, curios să revadă materialele video peste ani şi să poată analiza modul în care judeca în tinereţe.