USR intenționează să dea în judecată Primăria Târgu Jiu. Jumătate din semnăturile „Fără penali în funcții publice“, invalidate

Aproape jumătate dintre semnăturile date de cetățenii din Târgu Jiu pentru inițiativa de modificare a Constituției „Fără penali în funcții publice“ au fost invalidate de către Primăria Târgu Jiu.

Președintele USR Gorj, Radu Miruță, a spus că este cel mai mare procent de invalidare din țară: „Surpriza a fost la Primăria Târgu Jiu, unde au fost invalidate 48% din semnături, aproape cele mai multe din țară. Am mers la cei care s-au ocupat de invalidarea semnăturilor. Mi s-a spus că au găsit persoane de la alte adrese sau din alte localități și accept să fie invalidate. Mi s-a spus că s-au invalidat un număr destul de mare de semnături pentru că nu era trecut un număr de scară la adresă sau că o persoană avea două prenume și era trecut doar un singur prenume. Am discutat cu Stelian Ion, colegiul nostru deputat care face parte din Comisia Juridică și în acea Comisie de modificare a legilor justiției, și nu este un motiv de nulitate a semnăturii, atâta timp cât există ceilalți parametri, atâta timp cât există ceilalți parametri cu ajutorul cărora se poate identifica unde este persoana. Am depus la Primăria o soliciare pentru a justifica fiecare semnătură anulată. În funcție de justificarea pentru semnăturile anulate luăm în calcul acțiunea în instanță împotriva Primăriei Târgu Jiu, dacă se va dovedi că semnăturile anulate vor fi din motive pe care le legea nu le consideră suficiente pentru a anula acele semnături“.

„Ne-am făcut datoria conform legii“

Ana Maria Ianc, purtătorul de cuvânt al Primăriei Târgu Jiu, spune că reprezentanții instituției și-au făcut datoria: „Toate verificările se fac în baza Legii nr. 189/1999 privind exercitarea inițiativei legislative de către cetățeni. Conform legii, Evidența Populației din municipiul Târgu Jiu și-a făcut datoria și a verificat toate listele. Au fost 2.311 persoane și au rămas 1.250. Au fost identificate trei persoane decedate ca fiind semnatare. Dacă un cetățean nu și-a trecut tot numele, atunci semnătura este invalidată, pentru că nu respectă legea. Trebuie trecute datele cum sunt trecute în cartea de identitate. Ne-am făcut datoria conform legii“. Radu Miruță a anunțat că unele dintre primării au refuzat să proceseze semnăturile, deși legea obligă autoritățile locale să facă acest lucru. Această situație s-a înregistrat la Primăria Peștișani, Bâlteni și Țânțăreni.