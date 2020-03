Val de pensionări și demisii la spitalul din Târgu Cărbunești, după ce a fost ales să-i trateze pe bolnavii cu COVID-19

Șapte cadre medicale de la Spitalul de Urgență Târgu Cărbunești și-au depus cererile de pensionare. Este vorba de cinci asistenți și doi medici. De asemenea, au fot înregistrate și două demisii. „Până acum s-a depus cereri de pensionare din partea a cinci asistenți, care în maxim două luni atingeau vârsta de 65 de ani, a doi medici de 69 și 66 de ani. Și-au depus demisiile un brancardier și o bucătăreasă de la Centrul de sănătate Logrești“, a spus Constantin Târziu, managerul spitalului din Târgu Cărbunești.

„Spitalul este un șantier“

Spitalul de Urgență Târgu Cărbunești nu poate să-i primească pe bolnavii de COVID-19. Se lucrează la realizarea circuitelor și Constantin Târziu susține că în aproximativ zece zile vor fi finalizate: „Încă înainte de desemnarea spitalului ca unitate care să se ocupe de pacienții cu COVID-19, am procurat substanțe dezinfectante. Odată cu desemnarea noastră ca spital COVID-19, lucrurile s-au complicat. Ministerul Sănătății ne-a cerut o listă cu ce avem nevoie, atât în privința substanțelor dezinfectante, cât și a materialelor de protecție și a aparaturii necesare. Eu am trimis o listă cu tot ce este necesar. Din momentul desemnării noastre ca spital pentru pacienții coronavirus, am luat măsuri pentru realizarea unor circuite în spital, pentru a-i proteja pe pacienți și personalul medical. Spitalul este un șantier, iar lucrările vor dura până la zece zile, pentru că nu-i pot primi pe pacienți în spital, ca să pun în pericol viața colegilor mei“.

În așteptarea aparaturii

De asemenea, spitalul nu a primit nici aparatura medicală necesară. „Am cerut 15 paturi noi, ventilatoare, care sunt absolut necesare. Mi s-au promis aceste lucruri. Până acum am primit de la ISU 25 de măști FFPP2 și 650 de combinezoane“, a precizat managerul spitalului.

La Secția de Terapie Intensivă care doar 15 paturi s-a luat măsura extinderii cu încă două saloane, pentru lărgirea spațiilor.