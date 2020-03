Vezi cât a cheltuit Primăria Târgu Jiu cu masa celor izolați la domiciliu!

Autoritățile locale din Târgu Jiu au epuizat sumele destinate situațiilor de urgență. În doar câteva zile, municipalitate a cheltuit 45 mii de lei cu masa celor izolați la domiciliu. Acum, este nevoie de o rectificare pentru a acoperii și restul cheltuielilor.

Primarul Marcel Romanescu susține că sumele alocate inițial au fost alocate. Municipiul Târgu Jiu deține cel mai mare număr de persoane izolate la domiciliu, din tot județul. “La ultima discuție avută cu reprezentanții Direcției Economice, se facturaseră 45.000 de lei din cei 55.000 de lei prevăzuți în buget. Asta s-a întâmplat săptămâna trecută, dar am avut și vineri și sâmbătă și duminică de asigurat un număr mai mic de meniuri. Asta e, poate, vestea cea mai bună raportat la ce se întâmpla acum câteva zile. În weekend am avut sub 50 de cazuri înregistrate. Vârful a fost la 108, sâmbăta trecută, adică acum 9 zile. Zilnic primim date de la DSP, date care sunt puse în valoare în ziua următoare. Este clar că va trebui să facem o rectificare și să găsim resursele financiare pe care să le alocăm pe acest capitol de situații de urgență. Toate Direcțiile Primăriei analizează posibilitatea diminuării unui anumit capitol, încă nu știm care, poate pe curățenie, pe iluminat public, evenimente. Există și această posibilitate, ca o parte din acele sume să le ducem pe capitolul de situații de urgență. Legea ne obligă și nu putem sta în pasivitate, chiar dacă numărul este în continuă descreștere”, a declarat primarul Marcel Romanescu.