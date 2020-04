Vezi câți bani s-au cheltuit cu izolații la domiciliu din Târgu Jiu!

Vești bune! Numărul persoanelor aflate în carantină și izolare la domiciliu scade. Autoritățile susțin că cel mai probabil vestea izolării i-a speriat pe cei care doreau să revină acasă de Paște, preferând să amâne vizita în țară. Chiar și așa autoritățile au cheltuit sume importante cu fiecare persoană care a intrat recent în țară. În Târgu Jiu izolații au cheltuit circa 300 mii de lei.

Potrivit ultimei raportări a DSP Gorj, în județ scade ușor numărul persoanelor aflate în carantină și izolare. “În data de 14 aprilie 2020 (ora 9.00), situația epidemiologică, la nivelul județului Gorj, se prezintă astfel: 540 persoane în carantină instituționalizată, și 414 persoane se află în autoizolare la domiciliu”,a transmis biroul de presă al DSP Gorj.

1 milion de lei pentru izolați

Scăderea vine la pachet cu micșorarea cheltuielilor suportată fie din bugetul primăriilor fie de stat. În Târgu Jiu, în urma rectificărilor bugetare repetate, municipalitatea a pulsat în capitolul pentru situații de urgență aproximativ un milion de lei. Din aceștia doar o treime au fost cheltuiți până în prezent. „Scade numărul persoanelor aflate în izolare la domiciliu de la o zi la alta. Noi am făcut o rectificare de buget cu o sumă consistentă pentru aceste persoane. Nu am consumat acea sumă dar din discuțiile purtate, trebui să păstrăm banii acolo pentru că nu știm ce ne așteaptă pe viitor. Există posibilitatea , la un moment dat , că unele state să treacă de pe cod roșu pe cod galben și să ne trezim că vom fi obligați să asigurăm bani pentru cu persoane care nu vor mai intra în carantină ci în izolare. Păstrăm banii, e vorba de 700 mii de lei, cel puțin până la finalul situației de urgență . Am plecat de la o sumă mică 50 mii de lei, am făcut ulterior o rectificare de 200 de mii de lei și încă una la 700 mii de lei. Deci, avem prevăzut pe capitolul situații de urgență în jur de un milion de lei pe care nu i-am consumat în totalitate ,și ,odată cu scăderea numărului de persoane izolate s-ar putea să rămânem cu aceste sume pentru alte acțiuni ce le vom face în municipiul Târgu Jiu”, a declarat primarul Marcel Romanescu.