Vezi cine i-ar putea lua locul lui Bălăeț!

Directorul Clubului Sportiv Municipal Târgu Jiu și-ar putea pierde funcția. O decizie a instanței anulează concursul în baza căruia Robert Bălăeț fost numit pe post. Locul său ar putea fi luat de unul dintre subordonați, primarul Marcel Romanescu declarând că are un plan B în desfășurare.

Ar putea avea loc schimbări de conducere la CSM Târgu Jiu după ce Tribunalul Gorj a anulat concursul organizat de Primăria Târgu Jiu în urmă cu aproape un an. Totul se datorează unei acțiuni în instanță deschisă de un fost candidat Dan Marinescu care a declarat de la început că nu a fost respectată procedura de concurs. Directorul CSM nu a comentat prea mult situația. “Nu am ce să comentez, urmează alți pași va fi un recurs. Nu mă gândesc la acest lucru pentru că sunt concentrat pe ceea ce fac. Eu știu că am susținut un concurs pe bune, justiția rămâne să stabilească. Sunt dispus să merg pe acest mandat, de trei ani, și să fac lucruri bune”, a declarat Robert Bălăeț.

Varianta de urgență

Conducerea Primăriei este realistă în privința recursului și spune că are un plan de rezervă. Romanescu are deja un nume pentru viitorul director. „Există și o variantă B, pentru continuarea activității la CSM și vreau să-i liniștesc pe toți care sunt implicați în familia CSM-ului că lucrurile nu vor rămâne așa și că Clubul își va continua activitatea și vom continua să facem performanță. Instanța vine cu soluția reluării concursului pentru postul de director. Și dacă vom pierde, cineva va fi delegat să conducă Clubul pe o perioadă de timp. Nu am decât o singură variantă, și aici mp refer la Dan Ilieș, expertul pe handbal care, împreună cu Bălăeț a pus bazele acestui Club”, a declarat primarul.

Primul candidat

Prin anularea concursului din 2019 procedura de selecție va fi reluată. Dan Marinescu, cel care are câștig de cauză în instanță susține că se va înscrie din nou la concurs. „Am trăit cu ideea că este o justiție normală și iată că și-au făcut treaba. Este realistă hotărârea dată de instanță. Acțiunea a fost bazată pe faptul că acel concurs nu fost organizat pe temei legal. Concursul trebuie să fie pe proiecte de management nu pe baza unui examen scris. Nu am stabilit eu, e o hotărâre dată de Consiliul Local. Dacă va avea loc un nou concurs, o să mă înscriu pentru că la ora actuală la CSM nu vedem decât cheltuirea banului public pe niște lucruri foarte simple”, a declarat Dan Marinescu.

Ajutor

În ceea ce privește poziția celor din Consiliul Local, viceprimarul susține că vor susține activitatea sportivă în continuare. „Nu mă miră că încă un concurs e prost organizat de primarul Romanescu și clica sa. Noi, Consiliul Local, trebuie să fim alături de CSM, nu e o situație ușoară. Clubul trebuie să aibă continuitate, trebuie să asigurăm finanțare în baza unor proiecte bine argumentate de cei care conduc. Robert Bălăeț e un om care a muncit totuși”, a declarat Adrian Tudor.