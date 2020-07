Vezi ultimele demersuri făcute de Tudor înainte să părăsească scaunul de viceprimar!

Înainte să renunțe la mandatul de ales local, fostul viceprimar Adrian Tudor a dorit să îndrepte o parte din greșelile făcute de actuala administrație publică locală. A depus un proiect de hotărâre prin care solicită reducerea tarifelor pentru locurile de parcare din zona Pieței Mari. Politicianul susține că cetățeanul nu trebui să plătească pentru incompetența autorității publice.

1 leu este propunerea făcută de fostul viceprimar al Municipiului Târgu Jiu. Adrian Tudor susține că solicitarea de a micșora taxa vine în urma discuțiilor avute cu cetățenii. “În urmă cu câteva luni am propus ca domnul profesor doctor Ion Mocioi să fie declarat Cetățean de Onoare al municipiului Târgu Jiu. Am depus luni proiectul de hotărâre în acest sens. De asemenea, în urma discuțiilor pe care le avem în permanență cu cetățenii, am constatat o problemă care trebuie îndreptată în municipiul Târgu Jiu. Și în acest sens am depus un proiect de hotărâre ca parcarea de la Rodna și de la Super 2000, în prima oră, să fie taxată cu un leu. În momentul de față, doar primele 30 de minute sunt taxate cu un leu, iar apoi cu doi lei pe oră. Cetățenii se plâng că nu este bine organizată activitatea parcărilor de la Rodna și Super 2000. Chiar dacă ei își fac repede cumpărăturile sau merg să ia pe cineva de la Piața Centrală, nu reușesc, din diferite motive, să achite taxa la acele automate în cele 30 de minute. Atunci plătesc mai mult, nu din vina lor, ci pentru faptul că în acest moment nu este bine organizată parcarea Rodna și parcarea Super 2000. Cred că nu deranjez pe nimeni, mai ales că domnul primar Romanescu, în campania electorală din 2017, când a venit în fața cetățenilor, a promis că parcările din municipiul Târgu Jiu vor fi un leu pe oră”, a transmis candidatul la Primăria Târgu Jiu din partea verzilor.