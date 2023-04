(VIDEO) Morun fără coadă, scos din Jiu. Pescarii nu își explică prezența peștelui în apele noastre

Un pește dintr-o specie rară, care trăiește în Dunăre și în Marea Neagră, a fost scos din lacul de acumulare din municipiul Târgu Jiu. Un pescar care se plimba pe digul Jiului a văzut peștele care se zbătea aproape de mal. Acesta a coborât și l-a scos la suprafața.

Pescarul a rămas blocat când a văzut că este vorba de morun, specie protejată de lege, care trăiește de obicei în Marea Neagră și în Dunăre. Mai mult decât atât, peștelui îi lipsea coada. Pescarul a filmat și fotografiat peștele scos din Jiu, pentru că altfel nu era crezut de ceilalți colegi, după care l-a eliberat.

Nu se știe cum a ajuns în Jiu

Claudiu Fiu, vicepreședintele Asociației Județene a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi (AJVPS) Gorj, spune că nu poate să-și explice cum a ajuns peștele în Jiu: „În această perioadă, această specie se află în Marea Neagră. Nu îmi explic cum a ajuns în Jiu. Este vorba de un pui de morun. Era subnutrit, din ce am observat. Nu am foarte multe explicații. Este posibil ca o pasăre să fi adus icrele pe labe în Jiu sau ca cineva să-l fi eliberat în Jiu, deși este puțin probabil, pentru că, de când pescuiesc eu pe Dunăre, nu am auzit să prindă cineva morun“.

Claudiu Fiu spune că lipsa cozii este explicată prin faptul că ori a fost atacat de o vidră, ori a fost lovit de o pală de la o turbină a hidrocentralei.