(VIDEO) Șef de serviciu de la teatrul din Târgu Jiu, filmat în timp ce doarme cu capul pe birou

Un șef de serviciu din cadrul Teatrului Dramatic „Elvira Godeanu“ din Târgu Jiu a fost filmat minute bune, în timp ce dormea la locul de muncă. Este vorba de Fănușa Virginia Popescu, care se ocupa de producția spectacolelor. La un moment dat, femeia a pus capul pe birou și a dormit profund.

Fănușa Virginia Popescu este unul dintre cei patru șefi de serviciu din cadrul teatrului și primește un salariu de bază de 7.019 lei, la care se adaugă un spor de 825 de lei, pentru „condiții vătămătoare“.

Fănușa Virginia Popescu susține că filmarea este realizată în urmă cu mai mulți ani, când muncea suplimentar în cadrul instituției, deoarece era nevoită să asigure și postul de merceolog: „Filmarea nu este realizată anul trecut, ci în urmă cu 2-3 ani. Am muncit în instituție 12 ore pe zi, dovedite. Nu a fost în timpul serviciului. Eu lucrez după un program cu timp inegal de lucru. Am muncit zi-lumină și nopți-lumină, pentru că nu am mai avut merceolog angajat, după ce s-a pensionat merceologul nostru și nu a mai fost angajat altceva. Eu plecam cu zeci de milioane de lei cu mine, ca să cumpăr diferite materiale pentru decoruri. Căram zeci de kilograme“, spune femeia.

„Era să ajung cu mașina cu mama mea și cu fiul meu într-o râpă“

Șefa de serviciu de la teatru spune că era să ajungă cu mașina într-o râpă, deoarece a luat-o somnul la volan: „Am avut nopți nedormite ca să fac toate documentele cu tot ce se cheltuia pentru fiecare piesă. Urmarea a fost că era să ajung cu mașina cu mama mea și cu fiul meu într-o râpă. M-am plâns, dar degeaba. Mi s-a spus să nu fac scris, că mi se vor da oameni să mă ajute. Frica m-a ținut să nu fac scris. Nu mi s-a permis să trec orele suplimentare de lucru“, a precizat pentru adevarul.ro.

Fănușa Virginia Popescu afirmă că și-a făcut datoria: „Am mesajele de mulțumire din partea regizorilor. Se aruncă tot în cel care trage. Am plecat și dimineața din sediul teatrului, iar paznicii au văzut acest lucru. Am muncit ca hamalul“.

Situația va fi analizată

Gabriel Coica, viceprimarul municipiului Târgu Jiu pe probleme de cultură, a spus că situația trebuie analizată de conducerea teatrului: „Sunt convins că doamna manager al Teatrului Dramatic „Elvira Godeanu“ va analiza situația și că va lua masuri, dacă s-a întâmplat pe timpul mandatului său. Este o situație care pune teatrul într-o lumină nefavorabilă“.