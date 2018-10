VIDEO Un tânăr din Târgu Jiu și-a impresionat până la lacrimi iubita pentru modul în care a cerut-o în căsătorie

Boris, un tânăr din Târgu Jiu, în vârstă de 22 de ani, a reușit să-și impresioneze până la lacrimi iubita, pentru modul în care a cerut-o în căsătorie. Surpriza a fost pregătită chiar de ziua de naștere a Elizei, când aceasta a împlinit 20 de ani. Pasionat de mașini, tânărul s-a gândit ca împreună cu prietenii care fac parte din grupul de pe Facebook „Group of cars” să-i facă o surpriză prietenei sale.

În zona Colegiului Național „Spiru Haret“ s-au strâns peste 50 de tineri cu mașinile, după care au pornit în coloană spre insulița de pe Jiu. Boris a avut această idee și a fost ajutat de prietenii de pe Facebook care face parte din Group of cars. Boris nu se aștepta să vină așa de mulți tineri: „Surpriza a fost gândită de către mine și de către prietenii mei din «Group of cars». Am știut despre tot ceea ce se va întâmpla. Eu am venit cu ideea și am cerut ajutorul lor, iar ei au fost dornici să ma ajute. La eveniment, inițial trebuiau sa fie prezente in jur de 20 de maȘini, dar, spre surprinderea mea, au ajuns 57 de mașini“.

Impresionată până la lacrimi

Eliza nu a bănuit nimic în legătură cu surpriza care i s-a pregătit, astfel încât emoția a fost foarte mare. „Momentul a fost unul inedit, plin de emoții, deoarece este unul dintre cele mai importante evenimente din viața noastră. Iubita mea, viitoarea mea soție, a fost foarte surprinsă deoarece nu i-am lasat nicio urmă de suspiciune. Aceasta a fost foarte emoționată , rămânând placut impresionată pana la lacrimi“, ne-a mai spus Boris .

Cei doi trăiesc de cinci ani o frumoasă poveste de dragoste.

La eveniment a participat și un echipaj de la Poliția Locală, pentru a asigura că totul se desfășoară fără incidente.