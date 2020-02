Vienescu despre relația cu Capotă: „Ne înțelegem chiar foarte bine“

Dumitru Vienescu, actualul manager al Spitalului Județean de Urgență din Târgu Jiu, susține că are o relație foarte bună cu fostul manager, Gigel Capotă. Acesta a renunțat la funcție în urma unui acord de încetare încheiat cu Consiliul Județean Gorj, dar ulterior acesta s-a răzgândit și a atacat în instanța de judecată documentul pe care l-a semnat, susținând că asupra sa au fost făcute o serie de presiuni chiar și de ordin politic. „Ne înțelegem chiar foarte bine, în ciuda multor lucruri negative care se spun despre spital și despre faptul că dânsul amenință. Am lucrat și înainte foarte bine și nu văd de ce nu am lucra și în continuare foarte bine. Nu avem nimic de împărțit. Eu nu cred că are motive să fie supărat că i-am luat locul. Dânsul a fost numit printr-o decizie a președintelui Consiliului Județean Gorj. Eu trebuie să îmi îndeplinesc atribuțiile pe acea dispoziție“.

„Să încercăm să lăsăm aceste scandaluri“

Dumitru Vienescu a precizat că a încercat să aplaneze toate conflictele care au apărut la nivelul spitalului: „Nu mai sunt atâtea scandaluri. Au mai fost situații conflictuale la nivelul spitalului și am încercat să ascult ambele părți și să analizeze pe baza legii și să iau decizii rapide pentru a nu se extinde acest conflict. Încerc pe toate părțile să păstrez o stare de pozitivă sau fiecare om să-și facă treaba acolo unde este și să încercăm să lăsăm aceste scandaluri pentru că ne-a pus spitalul într-o situație destul de urâtă“.