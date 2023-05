Turneul Internațional Stradivarius va ajunge din nou în județul Gorj. Când sunt programate concertele

Turneul Internațional Stradivarius 2023 va ajunge din nou, în acest an, în județul Gorj. Concertele vor avea loc la Târgu Jiu și la Hobița.

Violonistul Alexandru Tomescu va cânta pe data de 6 iulie în parcul Coloanei „fără Sfârșit“, iar pe 7 iulie va fi la Hobița, la Casa Muzeul „Constantin Brâncuși“.

Alexandru Tomescu va cânta la celebra vioară Stradivarius Elder-Voicu. Acesta va fi acompaniat de Adela Liculescu, la pian.

„Bucuroși să facem parte din această poveste minunată-7 iulie HOBIȚA, ora 19.00

Ascultă cum înflorește Muzica din TURNEUL INTERNAȚIONAL STRADIVARIUS!

Hai să o trăim împreună!

„IN THE MOOD FOR LOVE” este o conexiune în armonie de sunete, între vioară și pian, a muzicii compozitorilor naționali și universali.

ALEXANDRU TOMESCU & Vioara Stradivarius Elder-Voicu și pianista ADELA LICULESCU vor inspira audiența la Meditație, Reflecție și Iubire, într-un program muzical de 70 minute, TURNEUL INTERNAȚIONAL STRADIVARIUS – „IN THE MOOD FOR LOVE” – 17 concerte, in perioada: 20 iunie – 9 iulie 2023“, se arată pe pagina de Facebook a evenimentului.