Aviz prelungit pentru încadrarea locurilor de muncă din mineritul gorjean, în condiții deosebite

Încă o veste pozitivă pentru angajații Complexului Energetic Oltenia! Guvernul României a decis prelungirea avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiții deosebite până la data de 31.12.2019.

Anunțul a fost făcut de parlamentarii PSD care au insistat pentru rezolvarea acestei probleme. „ Alături de liderii sindicali, am insistat, împreună cu colegii mei parlamentari Mihai Weber și Scarlat Iriza, pentru prelungirea avizelor, încât angajații companiei să nu fie dezavantajați la pensie. Chiar dacă prelungirea avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiții deosebite s-a făcut pe un an, ca senator de Gorj voi susține, alături de liderii sindicali din minerit și energie, ca salariații Complexului să beneficieze de acest tip de încadrare și din 2020 înainte. Consider că munca miilor de mineri și energeticieni este prea importantă nu numai pentru județul Gorj, ci pentru întreaga țară, atunci când vine vorba de Sistemul Energetic Național, și nu trebuie ca salariații să mai fie discriminați în acest fel”, a declarat senatorul PSD Florin Cârciumaru.

Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative.