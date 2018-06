Blocaj în carierele CE Oltenia! Stocul de cărbune pentru iarnă, sub semnul întrebării

Blocajul din carierele Complexului Energetic Oltenia riscă să lase compania fără stocuri de cărbune la iarnă. Liderii de sindicat atrag atenția că bâlbâielile politicienilor au ținut excavatoarele pe loc, iar până la exploatarea corespunzătoare va trece foarte mult timp. Potrivit acestora, inclusiv locurile de muncă ale minerilor care nu au obiectul muncii sunt puse în pericol.

Lipsa legislației din domeniul exproprierilor a ținut pe loc excavatoarele CE Oltenia, iar compania riscă să nu își realizeze stocurile pentru sezonul rece. Ca de obicei, liderii de sindicat spun că vina le aparține politicienilor, care nu s-au grăbit să dea legi în favoarea Complexului. „Problemele se acutizează pe zi ce trece. Aceste hotărâri de guvern, legi cu pădurile, toate au întârziat și nici acum nu sunt gata, pentru că mai sunt norme de făcut. Reclamă unii că nu s-au făcut exproprieri, de parcă ar face compania aceste legi. Să spună ei ce au făcut în perioada 2013-2015. Nu au făcut nimic, și în 2013-2015 am avut premier din Gorj. Până acum s-a exploatat fără să se defrișeze. Au ajuns carierele niște gropi. Va fi o perioadă foarte grea, pentru că durează până se vor face fronturile de lucru”, a declarat Constantin Mitrescu, vicepreședintele FNME, la Radio Infinit.

„Sunt blocate aproape toate carierele”

Mitrescu spune că termocentralele riscă să fie oprite din nou dacă nu se asigură cărbunele necesar. „Există riscul să nu fie asigurate stocurile de cărbune pentru iarnă. Sunt blocate aproape toate carierele. Chiar dacă s-au făcut demersuri legislative și s-a intrat în linie dreaptă, va dura până se vor reabilita carierele din punct de vedere al exploatării stratului de cărbune. Sunt sute de mii de metri cubi de steril care trebuie dat la o parte, păduri de defrișat, ca să putem exploata normal. Dacă nu există stoc de cărbune, cum funcționează termocentralele? În 2013 aveam un management defectuos, erau stivele pline și stăteau termocentralele oprite, acum e posibil să stea pe zero din lipsă de cărbune”.

„N-o să venim să ne uităm la soare”

Sindicalistul Nelu Roșca spune că inclusiv locurile de muncă sunt puse în pericol din cauza întârzierilor legislative. „Sunt probleme destul de grave. Nu s-au făcut exproprieri și avem fronturi blocate, la ora actuală nefuncționând excavatoarele. Problema ar trebui să îi îngrijoreze pe cei de la nivel înalt: minister, consiliul de supraveghere, directorat, pentru că dumnealor s-au angajat să asigure producția. Îngrijorarea salariaților și a liderilor de sindicat se rezumă la faptul că se pot închide aceste locuri de muncă. Dacă nu se poate lucra în fronturi cu utilajele, e clar că n-ai ce să lucrezi. N-o să venim să ne uităm la soare. Asta e îngrijorarea salariaților”.

Ceva mai optimist este Eugen Iovan, liderul de sindicat de la Turceni, care crede că modificarea programului de lucru al minerilor poate rezolva situația. „Nu ar trebui să ne îngrijoreze. Bagă minerii la șapte zile începând cu 1 iulie, se va extrage cărbune mai mult și nu văd o problemă. Deocamdată nu e nicio problemă. Ce va fi la iarnă, aia e altă discuție”.

Vîlceanu, tot victima

Deputatul PNL Dan Vîlceanu, unul dintre cei mai mari critici ai managerului CEO, Sorin Boza, spune că problemele erau cunoscute demult, însă Boza și cei care l-au sprijinit politic au amânat prea mult rezolvarea lor. „De când spunem noi lucrurile astea și ne înjurau toți liderii de sindicat și spuneau că avem ceva cu domnul Boza. Acum și domnul Boza spune același lucru. De ce am ajuns în situația asta? Cine are răspunderea politică pentru ce se întâmplă, cine l-a susținut pe domnul Boza? Și ei mă acuzau pe mine cu păduricea lui Vîlceanu… Și conducerea companiei, și PSD-ul, și sindicatele care au susținut această conducere, toți au o responsabilitate. Nu s-au trezit de ieri că nu mai au front de lucru, știau demult și au încercat să ascundă gunoiul sub preș”, a declarat președintele PNL Gorj, Dan Vîlceanu.