Boza contestă raportul Corpul de Control al Prim Ministrului

Managerul Complexului Energetic Oltenia (CEO), Sorinel Boza, contestă raportul Corpului Control al Prim Ministrului. Acesta susține că situația cu privire la stocurile de cărbune a fost copiată dintr-un raport mai vechi întocmit de către Corpul de Control al Ministrului Energiei: „Această verificare a fost făcută de Corpul de Control al Ministerului Energiei și informația a fost doar preluată copy-paste, din Raportul Ministerului Energiei în Raportul Corpului de Control al Premierului“.

Managerul Complexului susține că, în fiecare lună, o comisie formată din conducători de la termocentrale și alți reprezentanți ai CEO verifică în fiecare lună stocurile existente și prezintă situația conducerii Complexului. Boza a declarat că măsurătorile se fac cu un aparat special, folosit în astfel de situați, numit teodolit, în timp ce inspectorii de control au folosit o dronă: „Au ridicat o dronă și au făcut verificări de la 50-60 de metri, dar cu drona nu există posibilitatea să vezi decât zonele cu stoc mai mare. Nu se poate vedea buncăre sau zona de descărcare. Sunt cantități care nu pot fi verificate“.

Boza susține că s-a aflat pe lista scurtă pentru Directorat

Corpul de Control a mai constatat că Boza a fost numit în Directoratul Complexului cu încălcarea legii, pentru că nu s-a aflat pe lista scurtă. Managerul CEO susține că s-a aflat pe această listă și că s-au respectat toate procedurile: „Vă pot spune că am fost pe lista scurtă. Eu nu am fost numit nici politic și nici nu m-a adus vreunul pe aici și pus pe funcție. A fost un proces desfășurat o companie de recrutare care a organizat interviurile, nominalizarea către Comitetul de remunerare și nominalizare, care a făcut propunerea și a votat“. O altă neregulă depistată se referă la plata salariilor unor lideri de sindicat angajați ca inspectori sociali, care figurau și pe statele de plată ale organizațiilor sindicale. „Ei au fost plătiți doar de noi. Am contestat acest lucru“, a mai precizat Boza.