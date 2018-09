Boza, despre strategia energetică: Avem o direcţie!

Strategia Energetică, pusă în dezbatere publică săptămâna trecută, va fi aprobată de Guvern în 30 de zile. Managerul CEO, Sorinel Boza, a declarat într-o intervenţie telefonică la TV Sud că la elaborarea ei s-a lucrat aprope un an de zile.

Acesta a precizat: „A fost aproape un an de zile de muncă. Cand o ţară are o strategie înseamnă că are o direcţie”. Dar şi funcţionarii CEO lucrează la propria strategie a companiei, Boza spunând că aceasta va fi validată de Directorat în câteva săptămâni: „Strategia CEO va fi validată de Directorat, va fi informat Consiliul de Supraveghere şi va fi prezentată celor doi acţionari, Fondul Proprietatea şi Ministerul Energiei. Parte din ea va fi făcută publică. Aceasta tratează cinci capitole mari: minerit, energie, personal, cash, vânzări.