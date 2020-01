Carierele miniere din cadrul CEO care se vor închide în următorii ani

Memorandumul care privește Complexul Energetic Oltenia, aprobat la finalul anului trecut de Guvern, prevede și un program de restructurare. Acesta presupune închiderea treptată a patru grupuri energetice pe cărbune, care vor fi înlocuite cu capacități pe gaze naturale, precum și a patru cariere de exploatare a lignitului.

Astfel la CET Craiova 2, două grupuri de câte 150 MW urmează să fie închise din anul 2025 și vor fi înlocuite cu un bloc energetic de 200 MW în cogenerare pe gaze, pus in funcțiune cu un an mai devreme, în 2024. De asemenea, la Ișalnița, blocul nr. 8 va fi închis din același an, iar grupul 7 începând cu 2026. Programul arată că cele două blocuri vor fi înlocuite cu câte un grup pe gaz, de câte 400 MW. Fiecare va fi pus în funcțiune în anul anterior celui închiderii celui pe cărbune. Și la termocentrala Turceni se preconizează închiderea unui grup energetic de 330 MW, care va fi înlocuit din anul 2024 cu un altul pe gaze cu o putere de 400 de MW.

Ce cariere vor fi închise

Patru din cele 11 cariere din cadrul CEO ar urma să fie închise în perioada următoare, prevede Memorandumul aprobat. În 2021 se va închide cariera Rovinari, iar din anul 2024 carierele Peșteana și Husnicioara. De asemenea, în anul 2027 ar urma să se închidă cariera Lupoaia.

Memorandumul vizează un împrumut în sumă de 1,2 miliarde de lei, pentru a se putea plăti cele 11 milioane de certificate de emisii.