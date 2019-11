CE Oltenia ar putea împrumuta 1,1 miliarde de lei de la Trezorerie. Vezi cum ar vrea să-i folosească

Un nou plan de rezervă pentru ajutorarea pe termen scurt a Coplexului Energetic Oltenia: credit de la stat. Planul aparține echipei Ministerului Energiei din Guvernul Dăncilă și nu se știe dacă va fi acceptat de noul Guvern, scrie e-nergia.ro

Ministerul Energiei a elaborat, zilele trecute, un nou plan pentru ajutorarea Complexului Energetic Oltenia, companie care este extrem de afectată de creșterea costurilor cu certificatele de emisii. Potrivit unor surse apropiate situației, soluția Ministerului (a echipei din Guvernul Dăncilă) este ca societatea să acceseze un credit, în sumă de 1,1 miliarde de lei, de la Trezoreria Statului, care să fie rambursabil eșalonat, în perioada 2020-2026.

Nu se știe încă dacă banii vor fi folosiți pentru achiziționarea certificatelor de emisii pentru acest an (CEO are de plată circa 1,6 miliarde de lei, primăvara viitoare) sau dacă vor fi folosiți și pentru rambursarea unei părți a creditului de 500 de milioane de lei luat tot în acest scop în acest an.

Rămâne de văzut dacă noul Guvern Orban va fi de acord cu acest sprijin.

Virgil Popescu, noul ministru al Economiei (şi Energiei) în Guvernul PNL a declarat că nu este de acord cu schema de sprijin menționă.

“Nu am fost de acord cu socializarea costurilor de CO2 pentru producţia pe cărbune, poate ar trebui o schemă de ajutor pentru investiţii. Ştiu că există o schemă la Minister, ca CEO să investească în regenerabile, Craiova să treacă pe gaze”, a declarant Popescu, la audierile din Parlament.