Centrale nucleare modulare în locul termocentralelor pe cărbune?

Centralele nucleare modulare devin o alternativă tot mai discutată, de producere a energiei pentru România, după ce Casa Albă a reiterat dorința de implementa proiectele respective în țara noastră. Ele sunt văzute și ca o alternativă a energiei bazată pe combustibili fosili, având în vedere închiderea grupurilor energetice pe bază de cărbune. Premierul Nicolae Ciucă a anunțat, recent, că România va deveni a doua țară din lume, după SUA, în care se va implementa tehnologia reactoarelor nucleare modulare.

„Primele reactoare vor fi amplasate inițial în foste termocentrale, pentru a înlocui energia produsă din cărbune cu una nepoluantă și fără emisii. Specialiștii estimează că numai o singură centrală electrică cu 6 module va genera aproximativ 200 de locuri de muncă permanente, 1.500 de locuri de muncă în construcții, 2.300 de locuri de muncă în producție și va ajuta România să evite producerea a 4 milioane de tone de emisii de CO2 pe an. România se plasează pe harta energiei curate a lumii datorită sprijinului constant și substanțial oferit de Statele Unite ale Americii și viziunii coerente a statului român pentru dezvoltarea programului național nuclear civil, prin care vom asigura energie accesibilă pentru cetățeni și economie, produsă în condiții prietenoase cu mediul. Reamintesc faptul că o altă reușită a Parteneriatului Strategic pe care îl avem cu Statele Unite este asigurarea unei finanțări consistente pentru construirea reactoarelor 3 și 4 din centrala atomo-electrică de la Cernavodă. Acestea sunt premisele care vor face din România un important producător regional de electricitate“, a declarat premierul Nicolae Ciucă.

Pe site-ul Casei Albe, sediul Președinției americane, a fost publicat un comunicat de presă în care se arată că, la Summit-ul G7 din 2023 de la Hiroshima, Japonia, liderii G7 și-au afirmat angajamentul de a identifica noi oportunități de extindere a Parteneriatului pentru Infrastructură și Investiții Globale (PGII). Printre alte proiecte, președintele SUA, Joe Biden, l-a prezentat și pe cel al reactoarelor modulare mici (SMR) din România. „Bazându-se pe sprijinul anterior al Guvernului SUA pentru dezvoltarea primei fabrici SMR din România, folosind tehnologia companiei americane NuScale Power și serviciile de inginerie și construcții Fluor Corporation, EXIM USA a emis o scrisoare de interes pentru un potențial sprijin de până la 99 milioane dolari către RoPower Nuclear S.A. pentru studii de proiectare – alături de manifestările de interes din partea partenerilor publici și privați din Japonia, Republica Coreea și Emiratele Arabe Unite – în valoare totală de până la 275 milioane dolari în faza inițială. Aceste angajamente, împreună cu noile angajamente din partea României, sprijină achiziția de materiale de plumb, finalizarea analizei de inginerie și proiectare (FEED), furnizarea de experți în managementul proiectelor și activitățile de reglementare ale sitului. În plus, DFC (US International Development Finance Corporation) și US EXIM (n.r. – ”Eximbank-ul american”) au emis, de asemenea, scrisori de interes pentru un potențial sprijin de până la 1 miliard de dolari, respectiv 3 miliarde de dolari, pentru implementarea proiectelor. Când este construit, SMR va deschide calea pentru noi tehnologii energetice inovatoare, va accelera tranziția către energie curată, va crea mii de locuri de muncă și va consolida securitatea energetică europeană, respectând în același timp cele mai înalte standarde de siguranță nucleară, securitate și neproliferare”, se arată în comunicatul Casei Albe.

SN Nuclearelectrica SA a salutat anunţul privind finanţarea proiectului reactoarelor modulare mici (SMR) din România, făcut la reuniunea G7. „Nuclearelectrica salută intenţia de finanţare anunţată în cadrul G7, un exemplu de cooperare internaţională pentru implementarea la scară largă a proiectelor energetice cu impact în siguranţa energetică şi reducerea amprentei de carbon. Suntem mândri să poziţionăm România pe harta strategică de dezvoltare a proiectelor energetice nucleare. Este un merit pe care România şi l-a câştigat prin cei peste 26 ani de operare în siguranţă, la cele mai înalte standarde de excelență a centralei nuclearo-electrice de la Cernavodă, prin cei peste 50 ani de dezvoltare a industriei nucleare din România, prin rigurozitatea reglementatorului CNCAN, prin excelență în pregătire în inginerie şi operare nucleară a sistemului de învăţământ românesc, şi prin leadership-ul întregii echipe Nuclearelectrica. Suntem mândri că România va fi a doua ţară după SUA şi prima din Europa care va dezvolta o centrală NuScale VOYGRTM cu reactoare modulare mici şi că proiectul nostru a câştigat încrederea şi susţinerea celor mai importante instituţii financiare din lume, precum şi a preşedintelui Statelor Unite ale Americii, Joe Biden, şi a Guvernului american, şi a partenerilor din Japonia, Republica Coreea şi Emiratele Arabe Unite”, a declarat Cosmin Ghiţă, directorul general al Nuclearelectrica, într-un comunicat de presă.