CEO va înregistra pierderi în anul 2018

Complexul Energetic Oltenia (CEO) va încheia pe minus anul 2018, ca urmare a influenței resimțită de către costul certificatelor de CO2. „Situația este bună la 10 luni. Este pozitivă. Ne vom închide undeva la 14 terawați și peste 21 milioane tone de cărbune. Așteptăm un rezultat financiar la sfârșitul anului, care depinde 100% de costul certificatului de CO2. Indiferent că va fi un rezultat negativ noi îl anticipăm. Nu gândeam nici în visele noastre cele mai bune că va ajunge la 22-23 de euro zile întregi. Este important pentru noi să pregătim anul viitor și bugetul pentru anul viitor, astfel încât să fie unul pozitiv, în care să menținem aceeași relație cu băncile“, a precizat Sorinel Boza, managerul CEO, într-o emisiune de la postul Tele 3.

Boza estimează profit pe anul 2019

În schimb, Boza susține că va fi înregistrat un rezultat pozitiv în anul 2019: „Cumpărăm în continuare, chiar zilnic. Am cumpărat și cu 17, și cu 18, și cu 19 și cu 24. Este imprevizibilă această bursă. Noi vom lua în calcul o valoare de 21 de euro pentru certificate. Din estimările noastre pentru anul viitor vom fi pozitivi o perioadă de zece luni și negativi pe două luni.

Împrumut bancar pentru achiziționarea de certificate

Conducerea CEO negociază contractarea unui împrumut pentru a putea să achiziționeze certificate de CO2. „Ne vom întâlni joi cu patru bănci pentru a discuta despre creditul pentru certificatele de CO2. Suntem pe drumul cel bun și estimăm ca în ianuarie să avem încheiat acest credit, care este un împrumut ca o centură de siguranță pentru noi, pentru că este posibil nici să nu folosim acești bani“, a spus Boza.

Conducerea CEO nu a cumpărat certificate atunci când costul unuia era doar de 4 euro, față de peste 18 euro cât costă în prezent. Suma pe care trebuie s-o achite în plus Complexul se ridică la aproximativ 40 milioane de euro. În acest sens s-a întocmit și un raport al Corpului de control. „Nu am de ce să mă tem că acel raport va ajunge la anchetatori. Am cumpărat doar de pe bursă. Ieri am cumpărat la 18,70. În business există o decizie de business. Era un prejudiciul dacă cumpăram de la firma lui Olaru cu cinci lei în plus“, a mai precizat Boza.