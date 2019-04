Complexul Energetic Oltenia a vândut energia electrică, în bandă, la preţul de 280 de lei/MWh

Producătorul de energie pe bază de cărbune a vândut azi energie electrică, în bandă, la preţul de 280 de lei/MWh, pentru un an, scrie e-nergia.ro

După ce Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din România, surprindea piaţa, încheind luna trecută contracte de vânzare de energie electrică, pentru orele de vârf, la preţuri de 330 de lei, cu livrare în 2020 şi 2021, a venit rândul Complexului Energetic Oltenia.

Producătorul de energie pe bază de lignit, al doilea cel mai mare din România, a vândut azi energie electrică, în bandă, la preţul de 280 de lei/MWh, perioada de livrare fiind un an de zile, de la 1 mai 2019 până la 30 aprilie 2020.

Conform sursei citate, tranzacţia a fost perfectată pe OPCOM, pe piaţa contractelor bilaterale (licitaţie extinsă). CE Oltenia a scos la vânzare un pachet de 702 GWh (80 MW putere orară). A vândut două pachete de câte 87 GWh (câte 10 MW), comparator fiind Enel, prin cele două firme de furnizare ale sale, Enel Energie, şi Enel Energie Muntenia.

De reţinut că Hidroelectrica vânduse energie “de bandă” pentru anul 2021 la preţul de 253 de lei/MWh, deci CE Oltenia a venit, pentru energie livrată în următorul an, cu un preţ peste cel al producătorului hidro.

Pentru a da o idee asupra comparaţiei de preţ vă spunem că, potrivit centralizatorului OPCOM, pe aceeaşi piaţă, PCCB-LE, preţul mediu la care s-a tranzacţionat energia electrică în martie 2019 a fost de 289 de lei, preţ pentru toate tipurile de energie, inclusiv pentru vârf.

Dacă Hidroelectrica încearcă să îşi salveze cât poate din profitabilitatea cu care ne-a obişnuit în ultimii ani vânzând la preţuri cât mai mai energia disponibilă pentru că este obligată să vândă pentru piaţa reglementată, la preţ de cost plus marjă de 5%, în cazul CE Oltenia, raţiunea este alta.

Producătorul din Oltenia are obligaţii infime pentru piţa reglementată, dar are de plată certificate de emisii de dioxid de carbon, proporţional cu energia electrică vândută. Doar pentru ce a produs anul trecut, compania trebuie să plătească 1,4 miliarde de lei, până la finalul acestui an, în condţiile în care preţul acestor certificate a crescut accentat anul trecut. Din acest motiv, este şi în procedură de contractare a unui împrumut de 500 de milioane de lei, de la Eximbank. Directorul companiei, Sorin Boza, a declarat în trecut că aceste costuri vor fi trecute în preţul energiei.

CEO are o capacitate totală instalată de 3.240 MW, operând 11 grupuri în termocentralele Turceni, Rovinari, Işalniţa şi Craiova 2.