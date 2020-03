Conducerea CEO ia măsuri pentru a proteja angajații

Complexul Energetic Oltenia va producere hipoclorit de sodiu in cadrul termocentralelor. Măsura a fost anunțată de conducerea unității printr-un comunicat de presă. Administrația CEO a mai transmis că ,pentru a fi protejați de virus, angajații vor primi măști și mănuși.

Conducerea Complexului Energetic Oltenia a anunțat măsuri pentru protejarea minerilor și energeticienilor, în perioada pandemiei de Coronavirus.

In contextul pandemiei produse de virusul COVID – 19, la nivelul CE Oltenia au fost intreprinse urmatoarele masuri de protectie a salariatilor, pentru reducerea la minimum a riscului de contaminare, in concordanta cu legislatia nationala si masurile stabilite la nivel guvernamental, fiind asigurata continuitatea operationala si de productie a companiei:

Au fost amplasate in sediile de lucru dozatoare cu solutii dezinfectante biocide, iar la intrari, covoare impregnate cu astfel de solutii;

Au fost distribuite salariatilor masti de protectie, manusi si materiale pentru igiena eficienta a mainilor si a suprafetelor expuse;

S-au intreprins masuri pentru dezinfectia zilnica, in mod repetat, a locurilor de munca (birouri, vestiare, grupuri sociale, camere de comanda, locomotive, dispecerate, ) si saptamanala a tuturor sediilor;

S-a dispus producerea de hipoclorit de sodiu in cadrul termocentralelor, care va fi distribuit tuturor subunitatilor companiei;

S-au impus operatorilor economici care asigura transportul personalului masuri sporite de dezinfectie periodica a mijloacelor auto;

Pentru reducerea numarului de salariati prezenti simultan in mijloacele de transport, precum si la locurile de munca, s-a procedat la redimensionarea acestuia pana la max 40%, prin acordarea planificata de zile libere, recuperari, concediu de odihna (10 zile prin rotatie), astfel incat sa fie asigurata o productie stabila;

A fost modificata procedura de efectuare a prezentei lucratorilor, astfel incat sa fie evitata aglomerarea salariatilor in salile de apel, prezenta efectuandu-se la locul de munca;

S-a dispus constituirea de echipe impreuna cu asistenti medicali, dotate cu echipamente specifice, care sa verifice, cu ajutorul termometrelor digitale, starea tuturor salariatilor prezenti la lucru;

Au fost instituite filtre constand in chestionarea salariatilor care au avut o intrerupere de activitate mai mare de 5 zile, cat si pentru alte persoane care intra in sediile administrative ale societatii CE Oltenia si ale subunitatilor;

Se iau masuri de autoizolare preventiva, anterior inceperii activitatii, pentru salariatii care s-au deplasat sau au avut contact cu persoane venite din zonele inregistrate cu risc de infectare din afara tarii;

Se efectueaza instruirea permanenta a salariatilor asupra hotararilor organelor competente (CJSU – GJ, DJ, MH, dupa caz, respectiv Directiile de Sanatate Publica Judetene), cat si asupra restrictiilor stabilite prin actele normative, respectiv Decretul 195/2020 privind instituirea starii de urgenta si Ordonantele militare privind masurile de prevenire a raspandirii virusului, fiecare salariat primind documentele necesare pentru desfasurarea activitatii sale profesionale.

In prezent, la nivelul societatii CE Oltenia nu exista nici un salariat confirmat cu COVID-19, au transmis oficialii CEO.

Complexul Energetic Oltenia are in componenta sa un numar de 5 termocentrale si 9 cariere miniere, desfasurandu-si activitatea pe teritoriul a 4 judete (Gorj, Dolj, Mehedinti si Braila), in 21 puncte de lucru, cu un numar de 12 692 salariati, asigurand fara probleme necesarul de energie din sistem conform solicitarilor DEN.