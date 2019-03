„Cota de combustibil“, acordată salariaților CEO înainte de sărbătoarea Paștelui

Salariații Complexului Energetic Oltenia (CEO) vor beneficia de „Cota de combustibil“ de Ziua Muncii. Este vorba de cei care vor opta pentru primi în bani acest beneficiu. Cota de combustibil a rămas la nivelul anului 2018. Am stabilit cu colegii, la solicitarea sindicatelor, ca prima pentru Paște să fie transformată în primă pentru Ziua Muncii de 1 mai. Considerentele prezentate de sindicate au fost legate de aplicarea Codului Fiscal cu care noi am fost de acord, vis-a-vis de cererea sindicatelor. De asemenea, am stabilit ca această cotă de combustibil să fie acordată înainte de sărbătoarea Paștelui“, a spus Ion Rușeț, consilier al managerului CEO.

„Cota de combustibil“ constă în acordarea de tichete cadou în valoarea de 60 de lei sau de 10 tone de lignit la un preţ de aproximativ 60 de lei pe tonă.

Cum se vor acorda voucherele de vacanță

O discuție va fi purtată cu sindicatele și cu privire la acordarea voucherelor de vacanță. „Se va discuta împreună cu partenerii sociali despre modalitățile de acordare a voucherelor de vacanță. Sunt discuții dacă să fie acordate în format electronic sau sub forma unor tichete. Voucherele se vor acorda de la 1 mai“, a mai precizat Ion Rușeț.