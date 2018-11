Dobrițanu despre fotografiile realizate de angajații carierelor: „Nu toată lumea face ce vrea în acest Complex“

Gheorghe Dobrițanu, directorul Direcției Miniere din cadrul Complexului Energetic Oltenia (CEO), susține că angajații nu au voie să fotografieze sau să filmeze în timpul programului de lucru în interiorul unităților. Liderii de sindicat susțin că acesta ar fi trimis și o dispoziție în acest sens directorilor de unități. Dobrițanu a reacționat după ce pe rețelele de socializare au apărut mai multe filmulețe în care se prezentau condițiile în care sunt nevoiți să lucreze în special minerii. De exemplu, în urma imaginilor prezentate de la cariera Roșiuța, cu minerii care de deplasau către locul de muncă în condiții periculoase și improprii, inspectorii de muncă au aplicat Complexului o sancțiune de 10.000 de lei.

„Dacă și-ar vedea de treabă nu ar avea timp să facă și alte activități“

Gheorghe Dobrițanu a spus, într-o emisiune la Tele3, că Regulamentul de Ordine Interioară interzice filmarea sau fotografierea în incinta unităților: „Prevederile Regulamentului de Ordine Interioară interzic acest lucru fără acordul conducerii Complexului. Faptul că se postează înseamnă că fiecare angajat al acestui Complex consideră că are voie să facă orice, dar nu este așa. Nu a fost discuția de desfacere a contractului de muncă, dar acel Regulament de Ordine Interioară trebuie respectat de toți, cum îl respectăm și noi. Tot ce este prevăzut în Contractul Colectiv de Muncă este respectat de noi și la fel trebuie ca toți angajații să-l respecte. Nu toată lumea face ce vrea în acest Complex. Are de făcut un program de lucru pe care trebuie să-l execute în cele opt ore de serviciu trebuie să-și ducă la bun sfârșit sarcinile pe care le are în cele opt ore. Dacă și-ar vedea de treabă nu ar avea timp să facă și alte activități din acestea“.