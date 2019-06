Document oficial: CEO este pe marginea prăpastiei. „Risc ridicat privind posibilităţile de a-şi onora obligaţiile pe termen scurt“

Complexul Energetic Oltenia (CEO), unul dintre cei mai mari producători de energie din România, se află într-o situație extrem de dificilă din punct de vedere financiar. Raportul auditorului independent „BDO audit“ arată că există un mare risc cu privire la asigurarea plăților pe termen scurt. CEO a înregistrat anul trecut pierderi de peste 1,1 miliarde de lei noi:

„Atragem atenţia asupra Notei 34 „Continuarea activităţii” la situaţiile financiare, care menţionează faptul că, în principal din cauza creşterii imprevizibile a preţului certificatelor privind emisia de gaze cu efect de seră, Societatea înregistrează la 31 decembrie 2018 o pierdere de 1.133,5 milioane lei şi prezintă active curente nete negative în sumă de 1.498,1 milioane lei. De asemenea, indicatorii financiari asumaţi prin contracte de credit bancar nu sunt îndepliniţi. Aceste aspecte conduc la un risc ridicat privind posibilităţile Societăţii de a-şi onora obligaţiile pe termen scurt. Aceste condiţii, împreună cu datele prezentate în Notă, indică existenţa unei incertitudini semnificative cu privire la capacitatea Societăţii de a-şi continua activitatea“, se arată în raportul auditorului independent „BDO audit“.

În cadrul CEO lucrează peste 13.000 de angajați, fiind cel mai mare angajator din județul Gorj și din Oltenia.

Certificatele de CO2, marea problemă

O mare problemă este plata certificatelor de CO2. Complexul trebuie să plătească 0,9 certificate pentru fiecare Megawatt produs, această taxă fiind impusă poluatorilor prin diferite convenții internaționale la care România și UE au aderat. Costul unu certificat se ridică în prezent la 25 de euro. Suma care trebuie achitată de CEO doar pentru certificatele de CO2 reprezintă 40% din cifra de afaceri.

Complexul Energetic Oltenia a fost nevoită să se împrumute, în aprilie, cu 500 de milioane de lei, de la 6 bănci pentru a găsi resursele financiare pentru plata certificatelor: Alpha Bank România (50 milioane lei), BCR (120 milioane lei), Eximbank (80 milioane lei), Banca Transilvania (50 milioane lei), CEC Bank (100 milioane lei) şi Raiffeisen Bank (100 milioane lei).„Rezultatele anului 2018 au fost negative (pierdere de 1,1 mil lei) din cauza diferenţelor de curs valutar aferente creditelor de investiţii pentru îndeplinirea cerinţelor de mediu impuse de UE şi, în principal, din cauza exploziei preţurilor certficatelor de CO2. 2018 a fost anul record pentru piaţă certificatelor de carbon-EU ETS, conform informaţiilor despre modificările preţurilor pe pieţele globale de carbon, actualizate de către Argus Emissions Markets, valoarea triplându-se în cursul anului, ajungând la cel mai mare preţ de închidere, din august 2008 până în prezent. Suma plătită de CE Oltenia pentru certificatele aferente energiei produse în anul 2018 reprezintă peste 45% din cifra de afaceri a companiei. Este important de precizat că, din punct de vedere operaţional, fără aceste cheltuieli cu CO2, CE Oltenia a încheiat anul 2018 cu rezultat din exploatare pozitiv (în valoare de 225 mil lei), ceea ce indică stabilitatea în modul operaţional de funcţionare al acestui operator economic. În vederea rezolvării problemei certificatelor de CO2 pentru anul 2019, CE Oltenia împreună cu Ministerul Energiei, Transelectrica, OPCOM şi Consiliul Concurenţei au demarat un proiect pentru identificarea unei scheme de sprijin.

În cazul în care se va găsi soluţia pentru instituirea unei scheme de sprijin, aceasta trebuie oricum aprobată de Comisia Europeană, pentru a nu exista posibilitatea încălcării prevederilor privind ajutoarele de stat”,”, a informat CE Oltenia.

Acţionarul majoritar este statul român, cu 77,15%, alte 21,56% aparţinând Fondului Proprietatea.

CE Oltenia se consideră o companie cu situație financiară stabilă

Reprezentanții complexului au dorit să facă lumină și au precizat următoarele:

” Rezultatele anului 2018 au fost negative (pierdere de 1,1 mld lei) din cauza diferentelor de curs valutar aferente creditelor de investitii pentru îndeplinirea cerintelor de mediu impuse de UE si, in principal, din cauza exploziei preturilor certficatelor de CO2. (2018 a fost anul record pentru piata certificatelor de carbon – EU ETS, conform informatiilor despre modificarile preturilor pe pietele globale de carbon, actualizate de catre Argus Emissions Markets, valoarea triplandu-se in cursul anului, ajungand la cel mai mare pret de inchidere, din august 2008 pana in prezent.)

Suma platita de CE Oltenia pentru certificatele aferente energiei produse in anul 2018 reprezinta peste 45% din cifra de afaceri a companiei.

Raportat la evolutia pretului certificatelor de CO2, Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 a fost rectificat în baza datelor existente la momentul respectiv.

Este important de precizat ca, din punct de vedere operational, fara aceste cheltuieli cu CO2, CE Oltenia a incheiat anul 2018 cu rezultat din exploatare pozitiv (in valoare de 225 mil lei), ceea ce indica stabilitatea in modul operational de functionare al acestui operator economic.

In vederea rezolvarii probemei certificatelor de CO2 pentru anul 2019, CE Oltenia impreuna cu Ministerul Energiei, Transelectrica, OPCOM si Consiliul Concurentei au demarat un proiect pentru identificarea unei scheme de sprijin.

Chiar daca efortul financiar necesar achizitiei certificatelor de CO2 a fost de peste un milliard de lei, CE Oltenia a respectat termenul de conformare si are o situatie financiara stabila, avand incheiate contracte de vanzare energie electrica pentru anul 2019 de 10,1 TWh, inregistrand zero datorii restante fata de bugetul consolidat al statului si achitand toate obligatiile financiare catre institutiile bancare, conform prevederilor contractuale.

Situatiile financiare ale CE Oltenia arata clar ca societatea nu inregistreaza datorii restante la stat, acestea putand fi consultate pe site-ul companiei, de catre orice persoana interesata, la sectiunea https://www.ceoltenia.ro/investitori/guvernanta-corporativa/rapoarte-financiare-consiliului-de-supraveghere/ .

De asemenea, chiar daca situatia financiara a fost grav afectata de costurile certificatelor de CO2, acestea nu au influentat acordarea veniturilor salariale si adaosurilor financiare prevazute in Contractul Colectiv de Munca, respectiv, administratia si-a asumat si respectat cresterea veniturilor de natura salariala in 2018 fata de anul anterior, stabilita de comun acord cu partenerii sociali.

Referitor la aspectele semnalate in Raportul auditorului independent, acestea sunt similare anilor anteriori in care societatea a inregistrat pierderi” se arată în comunicatul de presă.