Energia produsă de CEO, vitală pentru sistemul energetic național

Energia pe cărbune produsă de către termocentralele din cadrul Complexului Energetic Oltenia este vitală pentru sistemul energetic. Afirmația a fost făcută de către Cosmin Popescu, președintele Consiliului Județean Gorj, în cadrul unei emisiuni la Gorj Tv. Acesta spune că energia produsă de termocentralele din Oltenia nu poate fi înlocuită din import: „Toată lumea a aruncat în spațiul public că România își permite sau are posibilitatea ca pe timp de vară sau de iarnă să importe sau să asigure necesarul de energie pentru bunul mers a tot ce înseamnă activitate casnică și industrială din România. Nu este adevărat acest lucru“.

„România ar putea intra într-o criză formidabilă“

Președintele Consiliului Județean Gorj consideră că, dacă termocentralele din Oltenia nu ar mai funcționa, atunci România va intra într-o criză energetică, iar prețul la energie va fi de câteva ori mai mare decât tarifele practicate în prezent: „Am înțeles că s-au făcut anumite simulări în ceea ce privește Dispecerul energetic național și au văzut că fără energia pe cărbune din Oltenia, România ar putea intra într-o criză formidabilă. O criză pe termen scurt în ceea ce privește decuplarea anumitor consumatori în anumite perioade de timp și o criză în ceea ce privește prețul. Am văzut în urmă cu câteva zile că prețul la Megawat pentru Piața Zilei Următoare era de 500 de lei. Sunt convins că dacă ar dispărea doar 1.600 de Megawați care ar putea fi puși oricând la dispoziție de CEO nu cred că am mai avea prețuri în România sub 1.300 de lei. Cred că ar sări foarte mult“.