Liberalii renunță la amenajările hidroenergetice de pe răul Jiu. Noua Strategie Energetică, aproape adoptată!!!

- Advertisement -

Strategia Energetică elaborată de social democrați a fost mutilată de liberali. Trecută de comisiile parlamentare, noul draft al strategiei are șanse mari să treacă și de Camera Deputaților cu capitole întregi tăiate sau cu domenii despre care se vorbește foarte puțin. După componenta pe bază de cărbune și hidro este un capitol vitregit de ”specialiștii” din PNL, care renunță la 14 din cele mai importante obiective hidroenergetice cu folosințe complexe din România. Prin intermediul liberalilor, armata de militanți pentru energie ”verde”, care vor să se închidă și ce a mai rămas în picioare din economia țării, pare că își va atinge obiectivele. Astfel, amenajările de pe răul Jiu lipsesc din noua Strategie Energetică, gândită de liberali. Andrei Maioreanu, șeful comisiei care a elaborat Strategia Energetică în perioada în care PSD se afla la Guvernare, susține că ceea ce vor liberalii să facă este sinucidere din punct de vedere al viitorului energetic al României.

”În noua strategie, din păcate, se vorbește foarte puțin de potențialul hidroenergetic. Au fost scoase amenajările hidroenergetice cu folosințe complexe. Sunt 14 în țară. Una dintre ele este amenajarea de pe teritoriul Gorjului, amenajarea de pe răul Jiu, Valea Sadului – Vădeni. Știți foarte bine ce s-a întâmplat în urmă cu o lună când am avut acea viitură extrem de puternică și, mai mult decât atât, din draftul Strategiei au fost scose o serie întreagă de grupuri energetice pe zona hidro, printre care și amenajarea hidroenergetică cu componentă energetică 100% a răului Jiu, pe sectorul Livezeni – Bumbești, cu putere instalată de 65MW. Deci nu se mai regăsesc. Noi am trecut în mod special 90MW amenajarea și puteți vedea draftul nostru de Strategie care a ajuns până la dezbaterea transfrontieră. Aveam amenajare și pe Oltul Inferior și pe alte râuri din țară. Am trecut 90 de MW luând în calcul 65 de MW amenajarea hidroenergetică a răului Jiu pe sectorul Livezeni—Bumbești și 25,7 MW amenajarea Valea Sadului-Vădeni, pentru că ea inițial a fost proiectată la 54 MW putere instalată, ulterior pe baza unor calcule, CT-ul Hidroelectrica a aprobat o schemă optimizată și rămâne la toate cele trei trepte, dar cu o putere instalată mai mică de 24,5 MW. Nu mai sunt, doar au copiat câteva fraze în care noi am spus că aceste amenajări sunt pornite încă din 1989. Am făcut toate demersurile pentru toate cele 14 amenajări hidoenergetice cu folosințe complexe și, desigur, ca om al locului, în primul rând m-am ocupat de amenajarea hidroenergetică a răului Jiu, Valea Sadului-Vădeni, amenajări cu folosințe complexe, 25 de MW, 74 de mii hectare teren agricol de pe suprafețele judetelor Gorj ș Dolj pentru irigații și nu în ultimul rând, alimentare cu apă în aval de această amenajare și foarte important, protecție impotriva inundațiilor. Deci toate au fost scoase” a declarat Andrei Maioreanu, fost secretar de stat în ministerul Energiei.