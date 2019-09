Noul depozit de cărbune de la Roșia va depozita 90 mii de tone de cărbune. Boza: Sperăm că nu vom mai ajunge în situația de a opri lucrul

Noul depozit de cărbune din Cariera Roșia a fost inaugurat. Investiția de circa 45 milioane de lei va depozita peste 90 mii de tone de cărbune. Potrivit conducerii zona în care a fost amplasat noul depozit va permite alimentarea mai ușor a termocentralelor evitând astfel oprirea pe viitor a grupurilor energetice.

Cea mai mare carieră minieră de suprafață din țară, ce aparține Complexului Energetic Oltenia, are un nou depozit de cărbune, în localitatea Fărcășești. Investiția se bucură de instalații de ultimă generație care se pliază pe normele de respectare a mediului. „Am dispus montarea panourilor fonoabsorbante pe o lungime de circa 2,5 km, atât înspre orașul Rovinari, cât și înspre localitatea Fărcășești, pentru obstrucționarea dispersiei zgomotului către zona locuita. Am apelat la montarea instalațiilor fixe de pulverizare fina, sub presiune, a apei, pe conturul depozitului, precum și în dreptul concasorului și al nodului de distribuție al benzilor transportoare, pentru reținerea pulberilor sedimentabile sau în suspensie din aria de activitate a noului depozit și pentru a nu crea disconfort în localitățile învecinate. Valoarea finală a investiției a fost de cca 45 mil lei”, a declarat Ion Petroniu, director Direcția Strategie Dezvoltare

Se apelează la schimbul trei

Conducerea CEO susține că reamplasarea depozitului de cărbune de la EMC Roșia-Rovinari este una dintre investițiile prioritare derulate de CE Oltenia din punct de vedere al politicii de mediu și al responsabilității sociale a companiei. „Depozitul de cărbune este foarte important, pentru că vom crește capacitatea de stocare și de producție din Roșia cu aproximativ 20%. Noi pe perioada nopții nu mergeam din cauza apropierii de oraș, dar acum vom putea depune și pe schimbul trei. Din punctul acesta de vedere este foarte important. Sperăm că nu vom mai ajunge în situația de a opri lucrul. Estimăm o creștere cu aproape 120.000 de tone numai din utilizarea acestui depozit nou”, a declarat managerul CEO Sorinel Boza.

Acuze

Edilul din Rovinari acuză conducerea CEO că nici de această dată nu a făcut un lucru bun. Filip se leagă de autorizațiile de construire. „Mă bucur că după o lungă perioadă de timp și după multe amânări s-a mutat acest depozit de cărbune, chiar dacă s-au aruncat pe fereastră circa 60 de milioane de lei. E bine că l-au făcut și pe acesta. Depozitul e mutat de la 50 de metri, la 500 de metri. M-am uitat cu o stare de neliniște cum în ziua în care noi inaugurăm o fabrică ce creează mii de locuri de muncă, unii s-au întâlnit cu toate autoritățile statului să inaugureze un depozit fără autorizație de funcționare și fără recepții finale. Nici măcar nu știu ce au recepționat, dar e bine că au făcut-o și pe asta. Cred că e timpul să nu mai arunce banii pe fereastră și să înțeleagă că acești 60 de milioane de lei puteau fi puși la salariile oamenilor””, a declarat edilul Robert Filip.

Monitorizare

Reprezentanții Mediului dau asigurări că avizele la care face referire edilul din Rovinari sunt obținute și afirmă că depozitul va intra într-o perioadă de monitorizare. „Salutăm investiția CEO, pentru că a rezolvat o problemă majoră de mediu. După cum știți, fostul depozit crea mari probleme populației din orașul Rovinari, iar această investiție respectă integral normele de mediu. De altfel, CEO se află și într-o procedură de revizuire a autorizației de mediu pentru Cariera Roșia și cu siguranță investiția va respecta normele de mediu. Pentru a fi siguri și având în vedere și instalațiile de umectare amplasate pe acest depozit, în perioada următoare vom monitoriza și vom cere APM să efectueze determinări și analize, pentru a ne convinge că investiția respectă toate cerințele de mediu de la ora actuală”, a declarat directorul Gheorghe Sanda.