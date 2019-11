Pârvulescu și Roșca au rămas singuri în cursa pentru președinția FNME

Dumitru Pârvulescu și Nelu Roșca au rămas singuri în cursa pentru funcția de președinte al Federației Naționale Mine Energie. Nicolae Răscol, reprezentant al sindicatului Energia Rovinari, și-a retras candidatura. „Am înțeles de la secretariatul Federației că colegul de la Energia Rovinari și-a retras candidatura“, a precizat Dumitru Pârvulescu, actualul președintele al FNME.

Alegerile vor avea loc pe data de 10 decembrie într-o stațiunea Băile Olănești.

Acesta a mai spus că posturile de conducere trebuie să fie împărțite pe zone, și nu în funcție de mărimea sindicatelor: „De regulă, funcțiile în această federație au fost în trecut împărțite în baza unor înțelegeri între zone, ca fiecare zonă să propună pe cineva în Biroul Executiv, pentru a da unitate acestei federații. Sunt sindicatele foarte mari. Noi avem în momentul de față 9.000 de membri. Gândiți-vă că Sindicatul „Muntele“ are aproape 3.000 de membri și mai sindicatul de la Cernavodă cu 1.200 de membri și mai este sindicatul meu cu peste 900 de oameni și atunci am putea să ne înțelegem și să luăm toate funcțiile, dar nu este normal, pentru că atunci am rămâne decât noi trei. De asta este bine să fie toți la masă“.

„Este important ca sindicatele să rămână la aceeași masă“

Dumitru Pârvulescu a mai adăugat că principalul său scop, dacă va fi reales președinte, va fi să mențină unitatea în cadrul federației: „La nivelul federației, cel mai important este ca aceasta să rămână unită, pentru că foarte greu și în urmă cu patru ani, dar și în acest an am obținut reprezentativitate, pentru că, din păcate, sindicalismul este din ce în ce mai divizat și problema cea mai gravă este că toți vor să vorbească, iar nimeni nu mai vrea să asculte. Este un lucru foarte important ca aceste sindicate care poate au interese divergente să rămână la aceeași masă pentru a obține bine comun al salariaților din Complexul Energetic Oltenia, din Complexul Energetic Hunedoara și din alte unități“.