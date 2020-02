Peste 600 de gorjeni care au lucrat în condiții deosebite au cerut să se pensioneze

Peste 600 de cereri de pensionare au fost depuse de către gorjeni, în urma intrării în vigoare a noilor prevederi legislative privind reducerea vârstei de pensionare pentru cei care au lucrat în condiții deosebite de muncă. Majoritatea solicitărilor au venit din partea salariaților Complexului Energetic Oltenia.

„Avem înregistrate până în prezent 613 dosare pe Legea 215/2019. De la zi la zi se majorează, evident, pentru că beneficiază nu doar cazurile noi, ci și cei care trec de la pensie de boală la pensie de limită de vârstă, de la pensie anticipată, la pensie pe limită de vârstă și atunci se recalculează pensia, ținând cont de aceste prevederi la Legea 215“, a precizat Vasile Coman, reprezentant al Casei Județene de Pensii Gorj.

Reducere de un an de zile la câte trei ani lucrați

Conform noilor reglementări, salariații care sunt încadrați în condiții deosebite de muncă beneficiază de o reducere de un an, la trei ani lucrați. „Persoanele care au realizat stagii complete de cotizare au dreptul la o pensie pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare, conform articolului 55. Aceste noi prevederi sunt mult mai avantajoase decât vechile prevederi, care la șase ani lucrați, o persoană beneficia de reducerea vârstei de pensionare cu un an. Acum, pentru trei ani lucrați în grupa a II-a de muncă și în condiții deosebite, cumulate, beneficiază de o reducere de un an, iar pentru șase ani de doi ani“, a mai precizat Vasile Coman,