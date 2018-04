Primăriile din Gorj, pe avarie la buget! Dănești: „Nu știu dacă vom avea bani până la finalul anului”

Visteriile primăriilor încep să se golească. Deși nu au ajuns nici la jumătatea anului mai mulți edili încep să-și facă calcule pentru a vedea dacă le ajung banii până la finele lui 2018. Acolo unde plata salariilor este pusă în pericol, edili mai taie de la utilități. Un lucru este cert, rectificarea bugetară din vară este așteptată cu sufletul la gură.

Mai multe primării din județ au descoperite ultimele luni ale anului. Deși mai este mult până în decembrie, din experiența anilor trecuți, primarii au început încă de pe acum să-și facă calcule. După ce a adunat și a tras linie, edilul din Dănești a constatat că la el în comună situația se înrăutățește de la o lună la alta. „Pentru funcționare mai avem bani doar pentru o lună-două, dar pentru proiectele aflate în derulare am sumele necesare cofinanțării pentru că am apelat la fondul de rulment. Ne-au venit mult mai puțini bani decât în anii trecuți. Sper să ne dea voie să luăm și pentru salarii din fondul de rulment altfel nu știu ce vom face. E foarte greu, vor fi probleme cu iluminatul, cu apa în comună, nu mai avem contract cu firma de salubrizare. Oricum nu știu dacă vom avea bani până la finalul anului, situația nu este bună față de anii trecuți când puteam să funcționăm de voie”, a declarat primarul Emilian Rusu.

Fără bani pentru cofinanțări

Un alt punct sensibil este cel al cofinanțărilor. Mai toți edilii din Gorj se plâng că nu vor avea sumele necesare pentru a susține demararea lucrărilor prin PNDL. Este și cazul edilului din Alimpești care a reușit să smulgă promisiuni de la Consiliul Județean Gorj. „Ultimele două luni le avem descoperite dar sperăm să fie rectificare. Nu avem decât 40% bani pentru cofinanțări dar sperăm ca cei de la Consiliul Județean să se țină de promisiuni și să ne ajute cu cofinanțarea pentru a da drumul la lucrări”, a declarat primarul Daniel Floarea din Alimpești.

Plăți efecuate în patru luni pentru șapte

Există însă și primării care o duc mai bine. Este cazul localității Stănești care după ce a fost în colaps financiar a reușit în patru luni de zile să-și revină și să achite toate salariile restante. „Suntem la zi cu salariile. Am achitat anul acesta echivalentul a șapte luni de salarii. Și cu arieratele am terminat ce a fost mult, mai avem ceva dar nu vor fi probleme. În primele trei luni din acest an avut și ceva încasări mai mari și ne-am putut regla deși bugetul de venituri al comunei este destul de mic. Noi pe comună în ceea ce privește veniturile proprii dacă ajugem la 800 mii de lei pe an e bine dar acum, la începutul lui 2018 am strâns 300 mii de lei pentru că este și reducerea aceea plus că avem și oameni constiincioși și și-au plătit taxele și impozitele”, a declarat primarul Ștefan Blideanu.