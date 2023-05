SCANDAL „Competența” celui mai nou șef din CEO, sau „Ce vă recomandă?”

Este scandal în ceea ce privește „competența” celui mai nou șef numit la nivelul Complexului Energetic Oltenia. Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, liberalul Constantin Popescu, despre care se spune că ar fi finul senatorului PNL Ion Iordache, e un fost sudor, fost maistru și fost șef birou la CEO, iar acum ar fi fost numit membru în directorat, cu toate că nu apare, încă, pe site-ul oficial al companiei în această calitate.

Se vorbește de o nouă „mânărie” la Complexul Energetic Oltenia, având în vedere că noul membru al Directoratului, Constantin Popescu, despre care se spune că a fost pus vineri pe funcție, ar fi unul dintre finii lui Iordache. Locul de proveniență al lui Constantin Popescu este zona Turceni – Ionești, fieful nașului. Acesta este și consilier județean, însă pentru postul respectiv nu se cere decât ridicarea mâinii. Popescu a fost șef de birou la CEO și apare ca întreprinzător la o firmă din Ionești.

Reacții de la politicieni

Deputatul de Gorj Mihai Weber, președintele PSD Gorj, își exprimă speranța că în conducerea CEO a fost adus un om competent: „Am văzut că este un membru PNL, dacă nu mă-nșel e chiar un vicepreședinte al organizației. Nu ar fi surprinzător că este, sau că este finul senatorului Iordache, e foarte important să aibă capacitate și să aducă plusvaloare în unitatea respectivă, pentru că trebuie promovați numai profesioniști. Nu cunosc date despre acest domn, nu-l cunosc, nu pot să spun că e capabil, că nu e, nu știu ce calități l-au recomandat, ce veleități, dar eu sper să facă față. Vreau să fac o precizare aici: am văzut, zilele trecute, că domnul Iordache îi cerea demisia domnului Bălășoiu din directoratul unității economice. Eu vreau să vă spun că domnul Bălășoiu e susținerea Partidului Social Democrat, dar nu este un membru de partid, nu are funcții în partid, este un specialist, este un om care are zeci de ani în această unitate economică. M-a surprins, oarecum, reacția lui Iordache, când i-a cerut demisia. Cred, acum, că a făcut o comparație și că a trimis un om la fel de competent ca domnul Bălășoiu”, a declarat Mihai Weber, președintele PSD Gorj.

Deputatul Radu Miruță, președintele USR Gorj, s-a declarat revoltat de numirea lui Constantin Popescu la CEO, spunând că CV-ul acestuia nu era deloc un atuu, care să-l recomande pentru un post în Directorat.

„L-au luat din șef de birou, au sărit două straturi ierarhice și l-au pus direct în Directorat! Omul ăsta, după ce a terminat liceul, 10 ani a fost sudor și maistru la Turceni. Ce poate face un astfel de om în Directorat. CEO are nevoie de specialiști, atâta timp cât mai are activitate.”, susține deputatul de Gorj.

Senatorul PNL de Gorj Ion Iordache se face că nu are nici o implicare în numirea lui Constantin Popescu în directoratul CEO. Acesta nu a spus că al său coleg de partid ar fi vreun specialist, doar că e om activ și că n-a fost găsit altul mai bun, probabil, dintre cei ce și-au depus candidatura.

„Am văzut și eu că s-a făcut această numire sau s-a ales în Directorat. Eu sper să poată să-și aducă contribuția în sens pozitiv. Este unul dintre oamenii care este foarte activ și știe foarte bine cum funcționează compania, sper să fie de folos companiei. Acum, poate să spună oricine orice. Probabil că cei care au luat această decizie au avut în vedere, în primul rând, evaluarea dintre cei care și-au depus candidaturile și au considerat că e cea mai bună soluție.”, a spus senatorul Ion Iordache în presa locală.

E așteptat CV-ul pe site

Cu toate că se discută de câteva zile de numirea lui Constantin Popescu în Directoratul CEO, pe site-ul companiei energetice nu a apărut schimbarea. Cu siguranță, toată lumea așteaptă să-i vadă CV-ul, ca să se știe ce-l recomandă pe funcție. Asta pentru că, spre deosebire de calitatea de consilier județean, unde trebuie să-ți faci publice doar declarațiile de avere și de interese, ca șef în CEO e nevoie și de publicarea CV-ului. Constantin Popescu a demisionat, pe 14 mai, din postul de consilier județean.