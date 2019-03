Scandal la cariera Roșiuța. Trei gardieni au vrut să-l scoată afară din unitate pe sindicalistul Nicu Bunoaica

A fost scandal la cariera Roșiuța, după ce Nicu Bunoaica, președintele Sindicatului Solidaritatea 2013, a mers să discute cu minerii. Trei gardieni au venit pentru a-l scoate afară din unitate, dar minerii s-au opus, astfel că oamenii de la pază au rămas la ușa sălii de apel. „Am vorbit cu oamenii mei. Știam că așa vor proceda. Au venit 20 de mineri și am intrat în mijlocul lor. Am intrat în întreprindere și m-am dus în sala de apel. Când m-au văzut, oamenii au venit să discute cu mine în sala de apel. Nu am perturbat cu nimic activitatea. Oamenii au pus întrebări și au ascultat. Au venit trei gardieni din alte zone, împreună cu un domn de la administrativ. Era un domn mai brunețel, pe care îl cunoșteam de la Broșteni, juca alba-neagra. Oamenii au reacționat și le-au spus: «Rămâneți la ușă, că muriți! Lăsați-l pe președinte să vorbească“. Nu au intervenit. Au stat la ușă și am vorbit cu oamenii. A venit un tânăr gardian, care mi-a spus că mă cunoaște, dar că va veni directorul David și îi va da afară“, a relatat Nicu Bunoaica.