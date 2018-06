Scandalul dintre senatorul Iriza și CEO ia amploare. „Acel Rușeț este o slugă a directorului general“

După ce a fost acuzat de reprezentanții Complexului Enegetic Oltenia (CEO) că are interese ascunse și că vrea să-și pună la adăpost bătrânețile, senatorul de Gorj Scarlat Iriza a replicat. Acuzațiile i-au fost aduse de către Ion Rușeț, consilierul managerului CEO, Sorinel Boza. „Poate acel individ este la sfârșit de carieră.

Eu sunt la început de carieră. Acum am început să fac bine oamenilor din Gorj și angajaților de la Complex. Acel Rușeț este o slugă a directorului general. Nu mă cobor la nivelul lui. Nu a lăsat ceva în urma lui după ce a fost parlamentar. Acești consilieri sunt angajați de Boza și răspund la comanda lui. Parcă aud cum i-a trasat Boza sarcina să dea în Iriza că face bine Complexului Energetic Oltenia. Eu nu am venit pentru interesul meu la Complexul Energetic Oltenia. Am venit să fac bine. Nu fac bine pentru managerul care stă la serviciu o zi pe săptămână“, a spus senatorul Scarlat Iriza.

Acesta a mai spus că face afaceri de 28 de ani și că nu a făcut afaceri cu statul, iar Rușeț nu ar trebui să vorbească de el: „Sunt privatizat de 28 de ani. Nu am făcut afaceri cu statul. Cred că el a făcut afaceri cu Complexul. Cred că el a făcut afaceri cu Complexul Energetic Oltenia. Ditamai omul de 1,80-1,85 stă degeaba și mănâncă banii de la Complexul Energetic Oltenia. Nu a muncit în viața lui o secundă. Ăsta e om care să-și dea cu părerea despre senatorul Iriza?“.

Rușeț: „Observ că interesele ascunse îl manevrează pe domnul senator“

Ion Rușeț a precizat că Iriza stătea prea mult de vorbă cu directorii din CEO: „Observ că interesele ascunse îl manevrează pe domnul senator în momentul de față. În condițiile în care ca parlamentar al puterii te perinzi prin sediul unității și stai de vorbă cu directorii mai mult decât ar trebui să stea de vorbă un parlamentar, lucrurile sunt relevante“.