Scapă CEO de cheltuielile pe certificatele verzi?

Zi importantă pentru CEO. Parlamentarii vor lua în discuție un proiect de lege menit să aducă beneficii financiare companiei. Legea care face trimitere la scutirea Complexului Energetic Oltenia de la plata certificatelor verzi, pentru energia consumată în carierele companiei, este în dezbatere, astăzi, la Camera Deputaților. Inițiatorul proiectului este senatorul PSD Scarlat Iriza. Parlamentarul susține că măsura se poate aplica chiar din acest an dacă legea este promulgată de șeful statului.

“Acum vreo trei luni am făcut un proiect de lege pentru certificatele verzi. Astăzi se va discuta acest proiect de lege care sigur va și trece. Asta înseamnă plus 26 miliarde de lei noi în bugetul CEO. Astăzi la ora 10 avem comisiile reunite la Camera Deputațiilor pentru comisia de mediu și de industrii. Miercuri se va da votul final în Plenul Camerei și apoi pleacă la președinte pentru promulare. Președintele nu are de ce să o întoarcă pentru că e o lege binevenită care mai repară din greșelile trecutului. Nu e posibil ca energia consumată să fie purtătoare de certificate verzi când eu extrag acel cărbune ca să produc energie electric. Legea intră în vigoare din momentul în care se promulgă. Atenție vorbim de certificate verzi nu de cele de CO2”, a declarat senatorul PSD Scarlat Iriza.